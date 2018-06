Il sondaggio che fa godere Salvini e preoccupa il Movimento 5 Stelle

La talpa presto in tv? Paola Perego lancia un sondaggio. Pioggia di si anche tra i VIP : 'In tantissimi mi avete chiesto se ci sarà nuova edizione de 'LA talpa' , In quanti di voi la vorrebbero?'. Paola Perego ha lanciatop sul suo profilo Instarm uno strano sondaggio su uno dei suoi ...

Abolizione vitalizi - il sondaggio che imbarazza i Cinque stelle : cosa hanno dovuto far sparire : Il popolo del web si è ritorto contro gli strateghi digitali del Movimento Cinque stelle proprio sulla battaglia cruciale dell'Abolizione dei vitalizi. Dalla pagina ufficiale del Movimento è ...

Matteo Renzi - il sondaggio che lo gela : il suo partito vale il 4 per cento : Il Pd non va bene ma Matteo Renzi non se la cava molto meglio. Sconfitto al referendum l'ex premier, sconfitto il partito in tutte le ultime tornate elettorali, entrambi sono finiti malissimo. E Renzi,...

Antonio Noto - il sondaggio che spedisce Matteo Salvini in paradiso : il 57% degli italiani è favorevole alla sua linea : A dare un'altra spintarella a Matteo Salvini verso il 'paradiso' politico ci pensa il sondaggista Antonio Noto , che su Il Giorno pubblica un'ultima, pesantissima, rilevazione. Si parla della linea ...

sondaggio Nando Pagnoncelli - Matteo Salvini trionfa anche nel Partito democratico : porti chiusi - orgoglio nazionale : La linea dura del ministro dell'Interno Matteo Salvini sulla chiusura dei porti per fermare gli sbarchi di clandestini a bordo della navi Ong ha trovato un sostegno da parte degli italiani ben più ...

Rugani - vertice con la Juve : spunta il sondaggio del Chelsea : Londra non ancora chiama, ma il sondaggio c'è e l'interesse pure. Questo pomeriggio, il procuratore del difensore Daniele Rugani ha incontrato la dirigenza della Juventus, in un albergo del centro di ...

Fiducia - Salvini supera Di Maio Il sondaggio che demolisce il M5S Berlusconi - "inesistente" - è ultimo : Matteo Salvini sorpassa Luigi Di Maio nella Fiducia degli italiani. Nonostante il 4 marzo la Lega abbia raccolto poco più della metà dei voti dei grillini, il leader del Carroccio è attualmente più amato del capo politico dei 5 Stelle Segui su affaritaliani.it

Pensioni : "Quota 100 subito" - il sondaggio che ha convinto il governo : Matteo Salvini rilancia la riforma della Pensioni. Intervenuto all’assemblea di Confesercenti, il vicepremier e ministro degli Interni assicura che l’obiettivo prioritario dell’esecutivo "...

Mondiali Russia 2018 – Il sondaggio che spaventa i tifosi : a rassegna iridata farà ingrassare : I Mondiali di Russia 2018 faranno ingrassare i tifosi: i dettagli del sondaggio francese Alla vigilia del fischio di inizio dei Mondiali di Calcio 2018, al via il 14 giugno, è difficile fare pronostici sulle squadre che andranno avanti di partita in partita fino alla finale e quale di queste sarà la vincitrice, ma un pronostico certo c’è già: alla fine della Coppa del mondo, la bilancia dei tifosi segnerà qualche chilo in più. E più la ...

Matteo Salvini 'padrone' dei media Ha oscurato anche Mattarella E' il più citato. Il sondaggio : Matteo Salvini nelle ultime due settimane è stato il “padrone” indiscusso dei media italiani oscurando, per numero di citazioni, Luigi di Maio e perfino il presidente della Repubblica Segui su affaritaliani.it

Il sondaggio che fa paura : “Alleanza M5s-Lega avrebbe il 90% dei seggi uninominali : Il sondaggio che fa paura: “Alleanza M5s-Lega avrebbe il 90% dei seggi uninominali L’ipotetica alleanza tra M5s e Lega Nord… L'articolo Il sondaggio che fa paura: “Alleanza M5s-Lega avrebbe il 90% dei seggi uninominali proviene da Essere-Informati.it.

Matteo Renzi umiliato anche da Pietro Grasso : sondaggio - ecco il gradimento dei leader : Per onor di cronaca, anche il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina , distacca Renzi dall'alto del suo 29% , pari con Silvio Berlusconi , .

Il sondaggio che non lascia scampo a Salvini : l'87% dei leghisti contrario a un premier 5 Stelle : Il sondaggio Ipr Marketing che compare oggi sul quotidiano Il Giorno è un avvertimento non da poco per Matteo Salvini , in vista della sua salita lunedì al Quirinale insieme a Luigi Di Maio. Perchè l'...