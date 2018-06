agi

: RT @Agenzia_Italia: Il presidente dell'Inps chiede più migranti per pagare le #pensioni e #Salvini s'arrabbia #Boeri #verticeUe https://t.c… - BernyZb : RT @Agenzia_Italia: Il presidente dell'Inps chiede più migranti per pagare le #pensioni e #Salvini s'arrabbia #Boeri #verticeUe https://t.c… - Agenzia_Italia : Il presidente dell'Inps chiede più migranti per pagare le #pensioni e #Salvini s'arrabbia #Boeri #verticeUe -

(Di sabato 30 giugno 2018) C'è chi diin Italia ne vorrebbe forse di più, e comunque auspica una politica di gestione dei flussi che assicuri al nostro Paese ingressi di stranieri sufficienti a sostenere nei prossimi anni le nostre. È il presidente dell'Inps, Tito Boeri, che ieri da Milano dove è in corso il festival del Lavoro è stato chiarissimo: "Gli scenari più preoccupanti per la spesastica sono quelli che prevedono la riduzione dei flussi migratori che iniziano a non compensare il calo della popolazione autoctona". Ancora: "È un problema molto serio per il nostro sistemastico che non è in grado di adattarsi al fatto che diminuiscono le coorti dei contribuenti. Chiunque abbia un ruolo istituzionale, la classe dirigente, deve spiegare che c'è un problema demografico ed è ...