Il presidente dell'Inps chiede più migranti per pagare le pensioni e Salvini s'arrabbia : C'è chi di migranti in Italia ne vorrebbe forse di più, e comunque auspica una politica di gestione dei flussi che assicuri al nostro Paese ingressi di stranieri sufficienti a sostenere nei prossimi anni le nostre pensioni. È il presidente dell'Inps, Tito Boeri, che ieri da Milano dove è in corso il festival del Lavoro è stato chiarissimo: "Gli scenari più preoccupanti per la spesa ...

Grillo vede l’ex presidente socialista dell’Ecuador Rafael Correa. Lo aveva elogiato per le battaglie contro la Troika e l'Fmi : Il salottino che si vede nella foto pubblicata su Instagram è quello dell'hotel dove Beppe Grillo alloggia a Roma. Il fondatore M5s è in compagnia dell'ex presidente dell'Ecuador Rafael Correa che lo ha intervistato per un documentario sul nuovo modo di fare politica. Che il garante grillino avesse subito il fascino dell'allora presidente del paese del centro America è cosa nota, ma che oggi – a poche ore dalla ...

Roberto Fico - perché il presidente della Camera dovrebbe vergognarsi : a chi non versa i contributi : Il presidente della Camera Roberto Fico si candida a diventare il campione tra i grillini che pensano di predicare bene, ma razzolano un po' come pare a loro. Mentre quello che passa come l'ortodosso ...

Forza Italia Taranto replica presidente della Commissione Bilancio del Comune - Dante Capriulo : ... non è vero come afferma l'uomo della maggioranza Melucci, che quei parametri vanno visti politicamente: le deficienze sono strutturali, e non c'è visione "politica" che tenga. Capriulo e tutta la ...

Nunzio Galantino nuovo presidente dell'Apsa : "I beni della Chiesa saranno usati per aiutare gli ultimi" : Mentre era in Libano per inaugurare un orfanotrofio per bambini siriani e iracheni, Monsignor Galantino è stato raggiunto dalla telefonata di Papa Francesco che gli affidava la guida dell'Apsa, l'Amministrazione del patrimonio della Santa Sede. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera Nunzio Galantino, già segretario generale della Cei, ha spiegato come intende officiare il compito assegnatogli dal Papa. Sono appena ...

Nicoletta Spelgatti (Lega) eletta presidente della VdA : è la prima donna al vertice della Regione : Nicoletta Spelgatti è la nuova presidente della Regione. Dopo un giorno e mezzo di dibattito, il Consiglio Valle ha eletto la leader della Lega a capo della nuova giunta sostenuta da Ac-Stella-Pnv, Alpe, Mouv e Gruppo Misto oltre che dal Carroccio. Spelgatti ha ottenuto 18 voti, tanti quanti quelli garantiti dalla sua coalizione, con 16 schede bian...

Onesti presidente Trenitalia - il meglio del comfort e della sicurezza per il nostro passeggero : E' stato presentato alla stampa e agli stakeholder nello stabilimento Alstom di Savigliano, il primo esemplare del treno Pop di Trenitalia , Gruppo FS, . A luglio inizierà i primi test sui binari per ...

Vitalizi - il presidente della Camera Fico annuncia : «Pronta la delibera» : «Il taglio ai costi della politica è un tema su cui ci siamo concentrati da tempo ed è tra i principali obiettivi della legislatura. Il lavoro sulla delibera è stato costante e approfondito e verrà ...

Scrive “tagliamo la gola a Boldrini e Saviano” su Twitter - l’ex presidente della Camera lo querela : Un odontotecnico torinese ha minacciato Laura Boldrini e Roberto Saviano e ha rimediato una denuncia: "Da leone da tastiera a coniglio in fuga. Il signore che minaccia di tagliare la gola a me e a Saviano fa l'odontotecnico, vota e sostiene Matteo Salvini, condivide con lui idee, valori e modalità di espressione, aggressive e violente. Ma c'è un'altra cosa ancora che li accomuna: quando si trovano di fronte alle loro responsabilità tendono a ...

Turchia - Erdogan rieletto presidente : «È una vittoria della democrazia» : Il presidente ha conquistato più del 50% dei voti, lo sfidante Ince accetta la vittoria: «Ma non è stata una competizione equa». I curdi entrano in Parlamento