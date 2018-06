Il presidente della Camera Roberto Fico all' hotspot di Pozzallo | Io i porti non li

Roberto Fico - perché il presidente della Camera dovrebbe vergognarsi : a chi non versa i contributi : Il presidente della Camera Roberto Fico si candida a diventare il campione tra i grillini che pensano di predicare bene, ma razzolano un po' come pare a loro. Mentre quello che passa come l'ortodosso ...

Forza Italia Taranto replica presidente della Commissione Bilancio del Comune - Dante Capriulo : ... non è vero come afferma l'uomo della maggioranza Melucci, che quei parametri vanno visti politicamente: le deficienze sono strutturali, e non c'è visione "politica" che tenga. Capriulo e tutta la ...

Nunzio Galantino nuovo presidente dell'Apsa : "I beni della Chiesa saranno usati per aiutare gli ultimi" : Mentre era in Libano per inaugurare un orfanotrofio per bambini siriani e iracheni, Monsignor Galantino è stato raggiunto dalla telefonata di Papa Francesco che gli affidava la guida dell'Apsa, l'Amministrazione del patrimonio della Santa Sede. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera Nunzio Galantino, già segretario generale della Cei, ha spiegato come intende officiare il compito assegnatogli dal Papa. Sono appena ...

La leghista Spelgatti è il nuovo presidente della Valle d'Aosta : Le deleghe a Sanità, Salute, Politiche sociali e della Formazione sono state assegnate a Chantal Certan , ALPE, , quelle a Turismo, Sport, Commercio e Trasporti a Claudio Restano , Area civica - ...

Nicoletta Spelgatti (Lega) eletta presidente della VdA : è la prima donna al vertice della Regione : Nicoletta Spelgatti è la nuova presidente della Regione. Dopo un giorno e mezzo di dibattito, il Consiglio Valle ha eletto la leader della Lega a capo della nuova giunta sostenuta da Ac-Stella-Pnv, Alpe, Mouv e Gruppo Misto oltre che dal Carroccio. Spelgatti ha ottenuto 18 voti, tanti quanti quelli garantiti dalla sua coalizione, con 16 schede bian...

Onesti presidente Trenitalia - il meglio del comfort e della sicurezza per il nostro passeggero : E' stato presentato alla stampa e agli stakeholder nello stabilimento Alstom di Savigliano, il primo esemplare del treno Pop di Trenitalia , Gruppo FS, . A luglio inizierà i primi test sui binari per ...

Vitalizi - il presidente della Camera Fico annuncia : «Pronta la delibera» : «Il taglio ai costi della politica è un tema su cui ci siamo concentrati da tempo ed è tra i principali obiettivi della legislatura. Il lavoro sulla delibera è stato costante e approfondito e verrà ...

Scrive “tagliamo la gola a Boldrini e Saviano” su Twitter - l’ex presidente della Camera lo querela : Un odontotecnico torinese ha minacciato Laura Boldrini e Roberto Saviano e ha rimediato una denuncia: "Da leone da tastiera a coniglio in fuga. Il signore che minaccia di tagliare la gola a me e a Saviano fa l'odontotecnico, vota e sostiene Matteo Salvini, condivide con lui idee, valori e modalità di espressione, aggressive e violente. Ma c'è un'altra cosa ancora che li accomuna: quando si trovano di fronte alle loro responsabilità tendono a ...

Turchia - Erdogan rieletto presidente : «È una vittoria della democrazia» : Il presidente ha conquistato più del 50% dei voti, lo sfidante Ince accetta la vittoria: «Ma non è stata una competizione equa». I curdi entrano in Parlamento

Turchia al voto - maggioranza assoluta per ErdoganIl presidente : "E' la vittoria della democrazia" : La coalizione di Erdogan prende il 52% ma l'opposizione contesta il risultato che darebbe ampissimi poteri al presidente.

Pallavolo – Tutta l’emozione del presidente del Modena Volley dopo il successo della squadra alla VNL : Catia Pedrini, Presidente del Modena Volley, parla dopo la tre giorni di VNL al PalaPanini Catia Pedrini, Presidente di Modena Volley ha commentato così lo straordinario successo dei tre giorni di VNL al PalaPanini. Queste le sue parole: “Sono orgogliosa e molto soddisfatta per aver portato a Modena uno spettacolo di questa portata e penso che solo qui il pubblico porti calore enorme anche a partite che sulla carta non avevano enorme ...