Il Messico svolta a sinistra | oggi è il giorno di «Amlo»

(Di sabato 30 giugno 2018) Se persino Televisa, il moloch televisivo messicano, a differenza del passato stavolta gli ha concesso lo stadio Atzeca per il suo ultimo comizio, allora di una cosa siate pur certi: domani notte Andrés Manuel López Obrador, ai più noto con l'acronimo, sarà proclamato vincitore delle presidenziali messicane più scontate di sempre.Del resto, questo figlio di umili commercianti venuto al mondo nel 1953 in un paesino di poche anime - per farlo nascere leggenda narra che suo padre dovette pagare un secondo medico visto che il travaglio della madre durò qualcosa come tre giorni ed il primo si era dato - è da una vita che prova a diventare il primo presidente didel. Già, perché prima Benito Juárez fu sì un grande presidente però liberale ed anticlericale più che di(1858-1872), mentre poi Pancho Villa ed Emiliano Zapata, miti dellamondiale, non ...