Il M5S e la democrazia diretta da chi? Sondaggio sui vitalizi | che figuraccia

Democrazia direttissima. Meglio il sorteggio del M5S al governo : Contrordine, cittadini: bando alla Democrazia diretta, è l’ora della Democrazia direttissima. L’ultima infatuazione ingegneristico-istituzionale di Beppe Grillo – sempre più disilluso nei confronti del mostro che ha creato e pertanto afflitto da un’ormai conclamata sindrome di Crono – è quella per l

“Con Lanzalone passammo dalla democrazia diretta a quella sospesa” - dice Grancio (ex M5S) : Roma. L’ha letto, sì. O meglio, gli è stato riferito. “Mi hanno chiamata in parecchi, per leggermi quel passaggio”. Iubes renovare dolorem, ogni volta. Ma Cristina Grancio non si scompone, anzi: la ex consigliera grillina dell’aula Giulio Cesare, ormai definitivamente approdata – dopo una tarantella

Governo : M5S denuncia - censurati al Parlamento Ue su furto democrazia Italia : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – Il Movimento 5 Stelle “è stato censurato al Parlamento europeo. In base all’articolo 135 del regolamento, il parlamentante europeo Ignazio Corrao ha preso la parola in Aula. Dopo aver pronunciato queste parole: ‘Alla maggioranza eletta in Italia è stata impedita la possibilità di formare un Governo’, il presidente di turno del Parlamento europeo ha spento il microfono e ha censurato il ...

Beppe Grillo scrive al "Fatto Quotidiano" e calma il M5s: "questa è la politica, costruire idee diverse dalla violenza". Critiche al Colle, "sgambetto di Mattarella alla democrazia"

M5S : Weber rispetti democrazia e voto : 16.30 "Weber ha perso un'occasione per tacere. Scherza col fuoco chi non rispetta la democrazia e chi vuole calpestare l'esito delle elezioni del 4 marzo cercando di imporre l'ennesimo governo tecnocratico". Così la delegazione del M5S al Parlamento europeo replica al capogruppo dei Popolari, Manfred Weber. "Il M5S è un'occasione di cambiamento per un'Europa che ha deluso i cittadini con politiche di austerity fallimentari e una gestione ...

Abbiamo votato il contratto M5S-Lega (quattro volte). Democrazia? No propaganda : «Ma io ho votato Movimento, posso votare il contratto da voi della Lega?». «Certo che può. Ormai siamo alleati». La mia giornata da firmatario del documento che «cambierà l’Italia» si conclude con una rassicurazione davanti a un gazebo nel centro di Milano. Alla mia sinistra, un cartellone con la faccia di Matteo Salvini che mi guarda dritto negli occhi e mi incita: «Grazie». Alla mia destra, un militante della Lega che mi spiega che «Sì, ce la ...

GOVERNO, Lega e M5s dopo il contratto, toto Premier: spuntano i nomi di Giuseppe Conte e Andrea Roventini, proposti entrambi dallo schieramento dei pentastellati

Il contratto M5S-Lega : un’Italia cattivista che gioca con la democrazia : Non spuntano poi troppe sorprese, dal famigerato “contratto” fra M5S e Lega. Si sapeva che sarebbe stato un’accozzaglia delle cose peggiori dei due partiti, appena lenita dall’incrocio fra i rispettivi conati e da quel velo di fard che i grillini vogliono mantenere al cospetto del Colle. Nella sostanza è un programma feroce e sconclusionato, che disegna un’Italia dei cattivisti. Nell’ordine, e senza esagerare, da quelle 40 pagine scritte malino ...