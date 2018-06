Il ' Gruppo dei 100' analizza il ' Palazzetto dello sport' di Sanremo | Soldi spesi

Portogallo e Spagna si sono qualificate agli ottavi di finale dei Mondiali nel Gruppo B : Portogallo e Spagna si sono qualificate agli ottavi di finale dei Mondiali nel Gruppo B. Nelle ultime decisive partite, il Portogallo ha pareggiato 1-1 contro l’Iran, mentre la Spagna ha pareggiato 2-2 contro il Marocco. Spagna e Portogallo hanno quindi The post Portogallo e Spagna si sono qualificate agli ottavi di finale dei Mondiali nel Gruppo B appeared first on Il Post.

Giappone-Senegal - partita del Gruppo H dei Mondiali - è finita 2-2 : Nella seconda partita dei Mondiali in programma oggi, Giappone e Senegal hanno pareggiato 2-2: con il punto ottenuto rimangono entrambe prime a pari merito nel Gruppo H. A Ekaterinburg il Senegal è andato in vantaggio nel primo tempo con Sadio The post Giappone-Senegal, partita del Gruppo H dei Mondiali, è finita 2-2 appeared first on Il Post.

Corea del Sud-Messico - partita del Gruppo F dei Mondiali - è finita 1-2 : Il Messico ha battuto 2-1 la Corea del Sud nella partita del secondo turno del Gruppo F dei Mondiali, giocata sabato pomeriggio a Rostov sul Don. Il Messico è andato in vantaggio dopo venti minuti di gioco con un calcio The post Corea del Sud-Messico, partita del Gruppo F dei Mondiali, è finita 1-2 appeared first on Il Post.

Vinnie Paul - morto a 54 anni il batterista e cofondatore dei Pantera - storico Gruppo metal : “Vincent Paul Abbott, alias Vinnie Paul, è morto. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli”. Così, con questo messaggio pubblicato all’alba di sabato 23 giugno (ora italiana) sul profilo Facebook dei Pantera, è stata diffusa la notizia della scomparsa del musicista. Vinnie Paul aveva 54 anni ed era stato il fondatore e il batterista dei Pantera, gruppo trashmetal statunitense, riferimento per gli appassionati del ...

Iran-Spagna - partita del Gruppo B dei Mondiali - è finita 0-1 : La Spagna ha battuto 1-0 l’Iran nell’ultima partita di mercoledì, valida per il secondo turno del Gruppo B. La partita è stata a lungo bloccata, con la Spagna che non ha mai trovato un modo per oltrepassare l’Iran, compatto e The post Iran-Spagna, partita del Gruppo B dei Mondiali, è finita 0-1 appeared first on Il Post.

Polonia-Senegal - partita del Gruppo H dei Mondiali - è finita 1-2 : Il Senegal ha battuto 2-1 la Polonia nella seconda partita del Gruppo H dei Mondiali giocata oggi allo Spartak Stadium di Mosca. Il Senegal, alla sua seconda partecipazione a un Mondiale, è andato in vantaggio nel primo tempo con un The post Polonia-Senegal, partita del Gruppo H dei Mondiali, è finita 1-2 appeared first on Il Post.

Belgio-Panama - del Gruppo G dei Mondiali - è finita 3-0 : Il Belgio ha battuto 3-0 Panama nella prima partita del Gruppo G dei Mondiali di calcio. A Sochi il primo tempo si è concluso in parità e senza reti segnate. Nella ripresa però il Belgio ha segnato dopo tre minuti The post Belgio-Panama, del Gruppo G dei Mondiali, è finita 3-0 appeared first on Il Post.

Il Gruppo dei Giovani Democratici di Trapani non può che fare un plauso a Giacomo Tranchida : ... come Tranchida difenderanno sempre e comunque i valori morali ed etici della solidarietà e dell'accoglienza che sono centrali all'interno della nostra comunità politica. Un plauso a Tranchida che è ...

Bilderberg : il Gruppo dei "poteri forti" e le teorie del complotto mondiale : Il meeting di Torino del maggio 2018 richiama la storia del gruppo di potenti nato nel 1954 tra ricostruzione e Guerra Fredda, fino all'Europa unita e alla globalizzazione

Gruppo FS punta sulla sicurezza in prossimità dei passaggi a livello : Il mancato rispetto del Codice stradale e l'adozione di comportamenti errati sono la principale causa degli incidenti che avvengono in prossimità dei passaggi a livello . Il dato emerge durante la 10° ...

Patuanelli e D'Uva sono i nuovi capiGruppo dei 5 Stelle : sono Stefano Patuanelli e Francesco D'Uva i nuovi capigruppo del Movimento 5 Stelle, rispettivamente al Senato e alla Camera. Lo ha annunciato ai parlamentari riuniti in assemblea congiunta il capo politico M5s Luigi Di Maio. I due pentastellati sostituiscono gli ex Danilo Toninelli e Giulia Griillo, promossi nel ruolo di ministri ai Trasporti e alla Salute.Patuanelli è senatore triestino al primo mandato parlamentare ma in precedenza ...

Canottaggio - il Gruppo olimpico in raduno a Varese in vista dei Campionati del Mondo Assoluti : La squadra azzurra di Canottaggio in raduno a Varese per perfezionare la preparazione in vista della partecipazione ai Campionati del Mondo Assoluti in programma in Bulgaria a Plovdiv Da questa sera, e fino al prossimo 15 giugno, tutto il gruppo olimpico si ritroverà a Varese per perfezionare la preparazione in vista della partecipazione ai Campionati del Mondo Assoluti in programma in Bulgaria a Plovdiv dal 9 al 16 settembre. Una road map ...

Individuato nel cervello dei topo un Gruppo di neuroni che dà l'ordine di attaccare : Quello di aggressione è un comportamento diffuso in tutto il mondo animale. Fa parte - inevitabilmente, sembrerebbe - anche della vita umana. Finora, però, quali siano le radici biologiche che ...

Toninelli - Calderoli e i poteri di nomina dei ministri/ Il capoGruppo M5s attacca : “Violata la Costituzione” : Toninelli, Calderoli e il caso dei poteri di nomina dei ministri: “Presidente non ha margine nella scelta”. Bufala di M5S e Lega? Facciamo chiarezza con i manuali di diritto costituzionale(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 20:20:00 GMT)