Il Google Play Store ha un bug nelle pagine dedicate agli sviluppatori

Google è pronta a dichiarare guerra a PlayStation e Xbox : Google sembra interessata a entrare nel mondo del gaming, molto probabilmente con un servizio di streaming, grazie anche a una serie di acquisizioni importanti. L'articolo Google è pronta a dichiarare guerra a PlayStation e Xbox proviene da TuttoAndroid.

Crollano le installazioni di alcune app a causa di un nuovo algoritmo sul Google Play Store : Numerosi sviluppatori hanno notato un preoccupante crollo delle installazioni la scorsa settimana, quando Google ha introdotto un nuovo algoritmo nel Play Store. L'articolo Crollano le installazioni di alcune app a causa di un nuovo algoritmo sul Google Play Store proviene da TuttoAndroid.

Google Duo per Android si aggiorna e si prepara a supportare tablet e smart display : Gli sviluppatori di Google Duo hanno dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento dell'applicazione Android, portandola così alla versione 36 L'articolo Google Duo per Android si aggiorna e si prepara a supportare tablet e smart display proviene da TuttoAndroid.

L’app non ufficiale di Google Play Music per desktop ora supporta YouTube Music : Un'app non ufficiale ma al contempo piuttosto conosciuta e diffusa di Google Play Music per desktop adesso supporta anche YouTube Music. La notizia arriva direttamente dallo sviluppatore Samuel Attard, che ha reso il relativo update disponibile al download lunedì. I vantaggi rispetto alla versione per browser web sono evidenti. Anche per Messaggi Android c'è un'app simile. L'articolo L’app non ufficiale di Google Play Music per desktop ...

Google aggiunge i DRM alle app Android nel Play Store per aumentare la sicurezza : Il team di Google ha apportato una piccola modifica alle app del Play Store che potrebbe rivelarsi di grande aiuto per la sicurezza degli smartphone Android. L'articolo Google aggiunge i DRM alle app Android nel Play Store per aumentare la sicurezza proviene da TuttoAndroid.

Google semplifica la gestione degli abbonamenti del Play Store : Google, mediante l'introduzione di diverse novità, semplifica la gestione degli abbonamenti sottoscrivibili dal Google Play Store a utenti e sviluppatori. L'articolo Google semplifica la gestione degli abbonamenti del Play Store proviene da TuttoAndroid.

Google Podcast sbarca ufficialmente nel Play Store : Google ha da poco pubblicato sul suo Google Play Store la sua applicazione Google Podcast che ci permetterà di ascoltare i nostri Podcast preferiti in mobilità. L'articolo Google Podcast sbarca ufficialmente nel Play Store proviene da TuttoAndroid.

YouTube Music non è ancora pronta per sostituire Google Play Music : Con YouTube Music Google ha provato a migliorare le funzionalità già offerte da Google Play Music ma queste due app non sono ancora pronte per essere fuse L'articolo YouTube Music non è ancora pronta per sostituire Google Play Music proviene da TuttoAndroid.

Il font Google Sans è in test nelle ricerche e gli smart display si mostrano in Google Assistant : Google sta testando il font Google Sans nei risultati della ricerca e il supporto agli smart display appare nelle impostazioni di Google Assistant. L'articolo Il font Google Sans è in test nelle ricerche e gli smart display si mostrano in Google Assistant proviene da TuttoAndroid.

L’app Google Podcasts potrebbe essere presto disponibile sul Play Store : Google sarebbe già da tempo al lavoro su un'applicazione esclusivamente dedicata ai podcast e il cui nome potrebbe essere proprio "Google Podcasts" L'articolo L’app Google Podcasts potrebbe essere presto disponibile sul Play Store proviene da TuttoAndroid.

Google Chrome Beta 68 arriva sul Play Store con pagamenti nelle web app di terze parti : Scopriamo le tante novità introdotte da Google Chrome Beta 68, pubblicata a pochi giorni dal rilascio della versione stabile di Chrome 67. L'articolo Google Chrome Beta 68 arriva sul Play Store con pagamenti nelle web app di terze parti proviene da TuttoAndroid.

Modificare il Paese sul Google Play Store è possibile - ma con alcuni limiti : Volete Modificare il Paese all'interno del Google Play Store perché vi siete trasferiti all'estero? In questo articolo vi spieghiamo come fare, ma tenete conto delle limitazioni previste. Ecco tutti i dettagli. L'articolo Modificare il Paese sul Google Play Store è possibile, ma con alcuni limiti proviene da TuttoAndroid.

Google ha pubblicato l’app di Google Lens nel Play Store : Scarica ora Google Lens, l'app collegamento presente sul Play Store che permette di avviare con un semplice tap l'applicazione di Lens per identificare gli oggetti semplicemente fotografandoli, per selezionare testo "stampato", barcode e molto altro! L'articolo Google ha pubblicato l’app di Google Lens nel Play Store proviene da TuttoAndroid.

Microsoft dismette l’app di Groove Musica per Android e iOS e invita ad utilizzare Google Play Music oppure iTunes : Con la dismissione di Groove Music Pass e la sezione “Musica” del Microsoft Store in favore di una partnership con Spotify dalla dubbia utilità, anche le app ufficiali per Android e iOS sono cominciate a diventare un po’ obsolete. In realtà possono attualmente comunque essere utilizzate per l’ascolto di brani salvati su OneDrive ma, dato che questa è la sua unica funzionalità attiva e funzionante, è evidente che si tratta ...