Il futuro del petrolio | la domanda calerà prima del previsto?

Luca De Biase : «Il lavoro del futuro - tra paure e speranze» : Mica facile metterlo a fuoco, ma Luca De Biase ci ha provato con il suo nuovo libro «Il lavoro del futuro»: ci saranno ancora i mestieri di oggi? I periodi di disoccupazione diventeranno fisiologici? La gig economy conquisterà regole eque e diritti? E così il giornalista, con numeri, fatti e analisi, andando di azienda in azienda, ha cercato di mettere a fuoco il lavoro che verrà, così legato all’identità sociale, così determinante per ...

Juventus : Pjanic pensa al futuro e intanto indossa la maglia celebrativa del 7° scudetto : Miralem Pjanic è uno dei giocatori più chiacchierati in questa sessione di calciomercato. Il numero 5 juventino ha un talento immenso ed è normale che sia finito nel mirino di molti top club. Su di lui ci sarebbe il forte interesse del Barcellona e, dalla Spagna, spesso rimbalzano diversi rumors che vorrebbero il centrocampista della Juventus vicino ai blaugrana. Il club campione d'Italia però non avrebbe intenzione di privarsi del suo regista a ...

Ecofuturo - arriva la Social academy : “Raccontate assieme a noi la rivoluzione delle ecotecnologie” : “Blogger, youtuber, Social influencer… diventate insieme a noi protagonisti della rivoluzione delle ecotecnologie che sta cambiando il mondo!!!” Così Michele Dotti lancia l’iniziativa a supporto della prossima edizione del festival EcoFuturo (Padova, 18-22 luglio): “Partecipate alla EcoFuturo Social academy che abbiamo lanciato in collaborazione con Alcatraz, People For Planet e Fondazione Fenice: una ricca ...

Le siringhe indolori del futuro imiteranno le punture delle zanzare : ... la Nasa ci difenderà così La terza vita dell'LHC I rischi delle armi genetiche Home - SCIENZA - Salute Le siringhe indolori del futuro imiteranno le punture delle zanzare Le nuove siringhe studiate ...

Elettrica - tecnologica e sicura. Ecco come sarà l’automobile del futuro : Prevenire è meglio che curare, specie quando si tratta di motori. Se da un lato le tecnologie rendono oggi l’esperienza di guida più sicura e piacevole, dall’altra ci sono dettagli che non si devono trascurare. Dal manto stradale alle condizioni del veicolo: a cosa bisogna prestare attenzione per viaggiare sicuri? A rispondere a questo e altri interrogativi è l’iniziativa social #ProtectYourLife, firmata Genertel, la compagnia assicurativa ...

Formula 1 - la conferenza dal GP dell'Austria. Raikkonen : 'futuro? Non so'. Ricciardo : 'Due settimane' : Non voglio essere troppo ottimista, ma ci proviamo" 28 giu 15:00 Al via la diretta su Sky Sport F1 HD , canale 207, 28 giu 14:58 Alla scoperta dei segreti di una Power Unit di F1 Pensare ad un'unità ...

Ferrari F413 : ecco come potrebbe essere l’hypercar del futuro della Casa di Maranello [FOTO] : Un incredibile e dettagliato lavoro firmato da Shane Baxley apre una finestra su come potrebbe essere l’hypercar Ferrari del 2030 Il designer Shane Baxley ha provato ad immaginare come potrebbe essere un’hypercar del futuro della Casa di Maranello realizzando una serie di interessanti rendering che hanno dato vita alla futuristica Ferrari F413. Disegnata per entrare sul mercato nel 2030, l’erede spirituale de “LaFerrari” sfoggia un design ...

Daniel Ricciardo - GP Austria 2018 : “Ho tutte le carte per decidere il mio futuro e spero di farlo prima dell’estate” : Daniel Ricciardo è fiducioso in vista del GP d’Austria, che scatterà domani con le prove libere. “Quest’anno abbiamo avuto un buon passo in praticamente tutti i circuiti. Se non sono salito sul podio ci sono andato vicino. La scorsa settimana ci sono stati alcuni danni che mi sono costati il podio. spero di salirci qui“. L’argomento che tiene banco nel paddock, però, è il futuro del pilota australiano. ...

F1 – Red Bull (quasi) favorita in Austria - ma Ricciardo parla anche del suo futuro : “ecco cosa sta succedendo” : Daniel Ricciardo parla del suo futuro in F1 e commenta il prossimo appuntamento del campionato mondiale nella conferenza stampa del giovedì del Gp d’Austria Sul tracciato del Red Bull Ring si disputerà domenica primo luglio il nono round del campionato mondiale di Formula Uno. Ad appena una settimana dall’appuntamento francese, dominato da Lewis Hamilton, si ritorna in pista in Austria. Il weekend Austriaco parte con la ...

Italiaonline - oggi tavolo al Mise sul futuro dell'azienda : In concomitanza dell'incontro al ministero ci sarà a Roma un presidio. Intanto i lavoratori del gruppo scioperano oggi otto ore per dire no ai licenziamenti e ai trasferimenti -

Il futuro della mobilità in città nelle mani delle due ruote" : Uno strumento operativo, snello e rappresentativo di tutte le realtà più importanti e significative del mondo della mobilità per mettere a sistema le buone pratiche, condurre attività di monitoraggio ...

L’hotel del futuro nasce a Firenze (il 1° luglio) : Cool. Questa la prima parola che mi è venuta in mente appena ho messo piede all’interno del The Student Hotel di Firenze, nel giorno della sua inaugurazione. Sarà stato per il fermento del momento – i lavori sono ancora in corso, l’apertura ufficiale al pubblico è prevista il primo luglio; sarà stato per l’idea geniale in sé, se per geniale intendiamo un’intuizione semplice nella sua formulazione ma in grado di restituire il senso ...

Milano. Consultazioni sul futuro del portale dei servizi domiciliari : Il Comune di Milano ha avviato una consultazione preliminare per reperire informazioni utili per la futura versione 2.0 della piattaforma

La linea verde della Norvegia : aerei elettrici per il futuro - : Le autorità norvegesi, il più grande esportatore di petrolio e gas naturale dell'Europa occidentale, hanno adottato un programma per il passaggio graduale verso aerei elettrici per i voli interni. ...