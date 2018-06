III fascia Ata | slittano le definitive | reclami entro 10 giorni per le provvisorie

Blastingnews

: ATA III fascia, ecco le graduatorie. Aggiornato con Cuneo - Orizzonte Scuola - pierecall : ATA III fascia, ecco le graduatorie. Aggiornato con Cuneo - Orizzonte Scuola - pierecall : Graduatorie ATA III fascia: definitive slittano ma supplenze da settembre - TecnicaScuola : ATA III fascia, graduatorie definitive potrebbero slittare ma le supplenze dal 1°settembre - -

(Di sabato 30 giugno 2018) Le graduatorie Ataal momento in via di pubblicazione presentano un ritardo oltre ogni previsione. Il lavoro svolto dal personale, anche a causa di organici sempre più ridotti, sta subendo forti rallentamenti. Ciò è dovuto anche alla mole immensa di domande pervenute per la IIIdel personale ata. Molti Uffici Scolastici solo ora stanno pubblicando le varie graduatorie, non rispettando la data del 15 giugno, con conseguente slittamento delle. Date programmate per la pubblicazione delle graduatorie, il 9 luglio potrebbe slittare L’iter per la pubblicazione delle graduatorie di IIIdel personale ata è diventato quest'anno un processo in forte rallentamento. E dato che ancora molto province non hanno pubblicato le graduatoriee, in considerazione dei 10necessari per produrre reclamo, di questo passo slitteranno anche le. Le ...