Ice Twisters film stasera in tv 30 giugno | trama | curiosità | streaming

cubemagazine

(Di sabato 30 giugno 2018) Iceè ilin tv sabato 302018 in onda in seconda serata su Italia 1 alle ore 23:30. E’ undi genere fantascienza diretto da Steven R. Monroe con Mark Moses e Camille Sullivan. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TV Icein tv: scheda TITOLO ORIGINALE: IceGENERE: Fantascienza ANNO: 2009 REGIA: Steven R. Monroe CAST: Mark Moses, Camille Sullivan, Kaj-Erik Eriksen, Alex Zahara, Luisa D’Oliveira, Chelan Simmons DURATA: 87 Minuti Icein tv:Charlie Price è uno scrittore di successo, specializzato in romanzi di fantascienza ambientati nel bel mezzo di catastrofi naturali. Durante un incontro per firmare autografi, una tempesta simile a quelle che ha descritto nei suoi libri si materializza ...