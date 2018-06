I suoi studenti si sbronzano e svegliano il vicinato - prof scrive 50 lettere di scuse : I "suoi" studenti si ubriacano durante la festa organizzata per la fine delle lezioni, lui (il prof) prende carta e penna per scusarsi con in vicini. Il professor Alessandro Zennaro, direttore del dipartimento di psicologia...

"E' vero che sei gay ?" - professore di una scuola media aggredito dai suoi studenti : "E' vero che sei gay?": con questa domanda un gruppo di ragazzini ha tormentato un docente di una scuola media del Basso Salento. Poi è arrivata anche l'aggressione fisica. L'insegnante, timido e ...

Il prof non riceve lo stipendio da due mesi : la sorpresa che gli riservano i suoi studenti lo lascerà senza parole : Bruno Rafael de Paiva fa il supplente al Colegio Brejo Santo in Brasile, ma da più di due mesi non riceve lo stipendio ed è stato costretto, per mantenere la famiglia, a contrarre diversi debiti. Gli studenti, consapevoli del periodo di difficoltà, hanno deciso di organizzare una raccolta fondi attraverso una lotteria a premi. Entrato in classe il professore scopre che gli alunni gli hanno dedicato diversi messaggi commoventi che hanno come ...

La prof disabile salvata dai suoi studenti : 'Ecco perché sono rimasta incastrata' : La storia della professoressa di Torre Annunziata, a Napoli, salvata dai suoi alunni ha fatto il giro del web e questo pomeriggio Barbara D'Urso ha intervistato insegnante che per la prima volta ha ...

Agonizzante in casa dopo malore : insegnante salvata dai suoi studenti : La prof si sente male a casa, gli studenti si preoccupano e dopo 48 ore vanno a cercarla trovandola Agonizzante. La portano in ospedale e la salvano. Lo scrive il quotidiano Metropolis, in edicola ...

Aldo Moro - il professore : lo statista visto dai suoi studenti Video : Al di la' dei misteri che ancora avvolgono i 55 giorni più bui della Repubblica italiana, a 40 anni dal suo assassinio c’è ancora una parte della vita di Aldo Moro che non è molto nota, quella di docente universitario. A colmare questa lacuna è stato il libro scritto dal giornalista Rai Giorgio Balzoni che ne è stato studente assieme alla moglie Fiammetta Rossi, anch’essa giornalista Rai. Dal libro nasce una docufiction di grande effetto che va ...

L'Università Pontificia Urbaniana sceglie Firenze per i suoi studenti : ... la promozione e il rinnovamento della scienza sacra e delle altre discipline ad essa connesse, preparandoli in maniera adeguata ad affrontare debitamente i loro compiti futuri e a favorire la ...