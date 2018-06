I nemici della santità 9

Smartphone e tecnologia spesso nemici della salute : epidemia mondiale di sonno carente : Un recente studio australiano condotto da David Hillmann dell’ospedale Sir Charles Gairdner di Perth ha evidenziato quanto l'utilizzo spasmodico dello Smartphone, soprattutto legato all'attività lavorativa, possa essere nocivo per la nostra salute in termini di ore di sonno perse irrimediabilmente. La tecnologia fa progressi, ed anche giusto sia così, ma dispiace vedere che, in casi estremi, la cosa si traduca in un peggioramento della qualità ...