I Festival sono segno di nobiltà

Martin Garrix - Concerto Milano Summer Festival 2018/ Ippodromo di San Siro : "sono molto eccitato" : Martin Garrix, Concerto Milano Summer Festival 2018 all'Ippodromo San Siro oggi 29 giugno: info, orari, scaletta e vari impegni milanesi del re dell'elettronica.(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 15:50:00 GMT)

Festival di Spoleto : da Silvia Colasanti a Marion Cotillard le donne sono protagoniste : Ma c'è di più perché tra i 110 spettacoli che andranno in scena le donne faranno da trait d'union: nel ballo spazio a Lucinda Childs, coreografa icona della danza contemporanea a stelle e strisce, e ...

Biassono - in piazza Italia torna lo Street Food Festival : Ad accompagnare il buon cibo si svolgeranno iniziative musicali, spettacoli, eventi istituzionali e dimostrazioni di primo soccorso a cura della Croce Bianca. La festa viene organizzata per ...

Alice Merton al Wind Summer Festival - e il pubblio si scatena sulle note di 'No roots' : 'I fan italiani sono straordinari' : Quando Alice Merton mette piede sul palco del Wind Summer Festival sembra capitata lì per caso, ma non appena intona la strofa di 'No roots' - da settimane ovunque sia in radio che nelle playlist ...

Cortona Mix Festival : kermesse di artisti - attori e giornalisti per l'edizioni 2018 #leparolesonoimportanti : Confermata è l'ambientazione nei luoghi più suggestivi del borgo toscano: il palco per gli spettacoli in Piazza Signorelli, l'auditorium e il chiostro del Centro Sant'Agostino, che ospitano gli ...

C’è stata una sparatoria a un Festival d’arte in New Jersey : è morta almeno una persona e almeno 20 si sono ferite scappando : almeno una persona è morta e almeno 20 sono ferite dopo una sparatoria a un festival d’arte a Trenton, in New Jersey. Secondo le prime informazioni le persone si sarebbero ferite cercando di scappare dopo aver sentito gli spari. Al The post C’è stata una sparatoria a un festival d’arte in New Jersey: è morta almeno una persona e almeno 20 si sono ferite scappando appeared first on Il Post.

Summer Festival 2018 : ecco chi sono i conduttori : Annunciati i nomi dei conduttori della nuovissima edizione del Summer Festival 2018 di Canale 5, la kermesse estiva prodotta dalla Fascino di Maria De Filippi Una piccola grande rivoluzione in arrivo per l’edizione 2018 del Summer Festival di Canale 5. La primadonna della manifestazione canora non sarà più Alessia Marcuzzi, ma Ilary Blasi come peraltro vi avevamo già precedente annunciato. (qui l’articolo) Ma la conduttrice del GF ...

Pioggia di critiche per Eminem al Bonnaroo Festival dopo l’utilizzo di effetti sonori di armi da fuoco : “Irresponsabile” (video) : Panico e dure critiche per il live set di Eminem al Bonnaroo Festival negli Stati Uniti, che si è tenuto ieri sera in Tennessee. Il rapper si è esibito davanti ad una folla gremita di fan, ma è stato fortemente criticato per l'utilizzo di alcuni effetti sonori sgradevoli e che hanno causato panico tra il pubblico. Durante l'esibizione in Kill You, infatti, sono stati riprodotti alcuni suoni di armi da fuoco molto forti, realistici a tal punto ...