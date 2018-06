Hierro | La Russia è forte | ma so come batterla

Hierro - Russia forte - ma so come batterla : ANSA, - MOSCA, 30 GIU - "La Russia è una squadra difficile da affrontare, nel suo girone ha ottenuto dei buoni risultati. I suoi giocatori hanno altezza, forza fisica, capacità tecniche e varietà di ...

Mondiali 2018 - Hierro : 'La Spagna non cambierà contro la Russia' : MOSCA , RUSSIA, - ' It's not Russia, it's Jamaica! '. Fino a qualche ora fa era questa la battuta più gettonata a Mosca a proposito del meteo tropicale che aveva accompagnato i campionati del mondo. E, come ai tropici, ecco il diluvio torrenziale che si è abbattuto sulla città. Gli ottavi di finale tra Russia e Spagna saranno molto probabilmente bagnati dalla pioggia. Diluvio secondo i più ...

Mondiali Russia 2018 - Hierro : “dimenticare il Portogallo” : “Dobbiamo dimenticare l’esibizione contro il Portogallo, altrimenti rischiamo. Non possiamo vincere su quello che abbiamo fatto, malgrado la buona prestazione. L’Iran? Conosciamo bene le capacità del ct Queiroz, ha fatto un lavoro fantastico negli ultimi sette anni: ha per le mani una squadra solida, che si sa adattare e ha segnato 37 gol nelle ultime 19 partite”. Fernando Hierro presenta così la partita della Spagna ...

Russia 2018 - Hierro avvisa la Spagna : 'Non sottovalutiamo l'Iran' : È fra i tre migliori portieri del mondo'. Per Andres Iniesta, invece, si delinea 'un'altra finale'. 'Contro l'Iran - dice l'asso che ha già annunciato di lasciare il Barcellona e la Nazionale dopo il ...

Russia 2018 : Hierro “ct per caso” - per bookie può trionfare : Qualcuno lo ha chiamato ‘ct per caso’, ma lui in conferenza stampa ha dimostrato di avere un gran carattere, lo stesso che metteva in campo da difensore ferreo come il suo nome. Fernando Hierro si è ritrovato allenatore della Spagna all’improvviso, dopo l’esonero di Julen Lopetegui. “L’obiettivo non cambia, siamo qui per fare un grande Mondiale” ha precisato. Parole decise, così come il giudizio dei ...

Hierro NUOVO ALLENATORE DELLA SPAGNA/ Lopetegui esonerato : un rischio veramente enorme (Mondiali Russia 2018) : Lopetegui esonerato, HIERRO il NUOVO ALLENATORE DELLA SPAGNA. La federcalcio affida al direttore tecnico la panchina DELLA nazionale ai Mondiali di Russia 2018.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 20:49:00 GMT)

