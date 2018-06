Blastingnews

: Hereditary - Le radici del male, trailer ufficiale italiano - - ilcinemaniaco : Hereditary - Le radici del male, trailer ufficiale italiano - - anto75_i : Hereditary - Le radici del male, al cinema dal 25 luglio - LongTakeIt : #Hereditary #Leradicidelmale: il primo trailer italiano del terrificante horror con #ToniCollette che ha terrorizza… -

(Di sabato 30 giugno 2018)- Ledel, sara' alnelle sale italiane dal 252018. Il film è stato scritto, sceneggiato e diretto da Ari Aster, che ha voluto delineare dei tratti drammatici e horror contemporaneo VIDEO di taglio psicologico molto intensi. Nel cast sono presenti Toni Collette, Gabriel Byrne, Alex Wolff, Milly Shapiro, Ann Dowd, Mallory Bechtel e Zachary Arthur. In Italia il film è distribuito da Lucky Red. La trama del film Ellen è la matriarca della famiglia Graham. L'anziana signora viene a mancare, ma oltre all'eredita' materiale la donna lascia un'altra eredita', ben più inquietante: man mano che passa il tempo, alcuni oscuri segreti vengono a galla, dei demoni nascosti e pericolosi che pesano sulla famiglia e che vengono trasmessi di madre in figlia. L'oscura presenza, come quella della nonna defunta, sembra manifestarsi in particolare sulla nipote ...