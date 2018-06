Hawaii | la lava del vulcano Kilauea spazza via altre case mentre un nuovo forte terremoto

Hawaii - il vulcano Kilauea non si placa : le eruzioni continuano da diverse fessure e alimentano il fiume di lava [FOTO e VIDEO] : 1/12 Credit: USGS ...

Hawaii - la lava “vola” verso l’oceano : la velocità del magma è impressionante : L’eruzione del vulcano Kilauea, iniziata più di un mese fa sulla Grande Isola di Hawaii, prosegue. In questo video, pubblicato su Facebook dal fotografo Ken Boyer, si vede la velocità impressionante con cui si sposta il magma verso l’oceano. In cima al vulcano, ogni giorno, si verificano terremoti ed esplosioni. Nonostante i divieti imposti dalla polizia, le persone e i turisti continuano ad avvicinarsi alla lava per scattare foto e ...

Hawaii - l’eruzione continua con forti terremoti : fontane di lava alte 60 metri alimentano un potentissimo fiume rovente [FOTO e VIDEO] : 1/13 Credit: USGS ...

Hawaii : si teme che passeranno anni prima che la lava del vulcano Kilauea si esaurisca : Gli esperti del Servizio Geologico statunitense (USGS) temono che la lava eruttata finora dal vulcano Kilauea non abbia neanche scalfito la superficie delle sue riserve nascoste di magma. Quando è stata posta la domanda sul momento in cui le camere del vulcano si svuoteranno, l’USGS ha ammesso che non c’è modo di saperlo con precisione. “Non abbiamo l’assoluta certezza di quanto magma sia immagazzinato al di sotto della cima. Abbiamo solo stime, ...

Hawaii : il fiume di lava del vulcano Kilauea visto dallo spazio [GALLERY] : 1/3 Copyright contains modified Copernicus Sentinel data (2018), processed by ...

Hawaii - vulcano Kilauea : da una sola fessura la spaventosa quantità di 100.000 litri di lava al secondo - ancora esplosioni e terremoti in cima [GALLERY] : 1/28 ...

Devastazione totale alle Hawaii - 600 case annientate e paesaggio stravolto dalla lava del vulcano Kilauea : le eruzioni non hanno fine [FOTO e VIDEO] : 1/36 Credit: USGS ...

Hawaii - la meravigliosa baia di Kapoho non esiste più : divorata dalla lava del vulcano Kilauea [FOTO e VIDEO] : 1/18 ...

Hawaii : centinaia di case distrutte “da un giorno all’altro” dalla lava del vulcano Kilauea [GALLERY] : 1/20 AFP/LaPresse ...

Usa : lava vulcano Hawaii ha distrutto centinaia case : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Hawaii - la lava del vulcano ha distrutto centinaia di case : Hawaii, la lava del vulcano ha distrutto centinaia di case Hawaii, la lava del vulcano ha distrutto centinaia di case Continua a leggere L'articolo Hawaii, la lava del vulcano ha distrutto centinaia di case proviene da NewsGo.

Hawaii : rarissimo tornado vulcanico si forma sulla lava del Kilauea : Avete mai visto un tornado vulcanico? Questo rarissimo evento è stato catturato nella suddivisione di Leilani Estates, sulla Grande Isola delle Hawaii, mentre la fessura numero 8 del vulcano Kilauea emetteva roccia fusa nell’aria, distruggendo case e vegetazione. Ma come si forma un tornado vulcanico? È lo stesso processo che forma i cosiddetti “firenado” (letteralmente tornado di fuoco) solo che, al posto di un incendio, a creare le condizioni ...

Vulcano Kilauea - nuova dichiarazione di stato di emergenza alle Hawaii : la lava continua a divorare le case - ordini di evacuazione obbligatoria [GALLERY] : 1/7 ...

Vulcano Kilauea - dopo 4 settimane di eruzioni - ancora evacuazioni alle Hawaii : la lava ora fa più paura [GALLERY] : 1/10 ...