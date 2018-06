Griglia di partenza MotoGp GP Olanda 2018 | Marquez in pole position | Valentino Rossi

MotoGp Assen - la Griglia di partenza : spettacolo Valentino Rossi : MotoGp Assen – Continua il programma per il mondiale di MotoGp, un torneo che sta regalando molto spettacolo e con tanti piloti in corsa per la lotta al Mondiale, in mattinata caduta per Valentino Rossi. Ad avere la meglio, in un mix di fuoco di temponi, è stato un super Marc Marquez, che ha fermato il cronometro sull’1.32.791, seguito da un ottimo Cal Crutchlow e da un felicissimo Valentino Rossi, terzo. Quarto tempo per Dovizioso, ...

F1 LIVE - Qualifiche GP Austria 2018 in DIRETTA – La Griglia di partenza in tempo reale : Le Qualifiche del GP di Austria 2018 si preannunciano davvero roventi, intense e appassionati. La battaglia per la conquista della pole position regalerà grandi emozioni, sul circuito di Spielberg è fondamentale partire davanti a tutti e i piloti lotteranno per ottenere la migliore casella sulla griglia di partenza in vista della gara di domani. Il tracciato è molto corto e il tempo di percorrenza supera di poco il minuto: ogni minimo errore ...

Griglia di partenza Formula 1 / Gp Austria 2018 - via alla lotta per la pole position! (Zeltweg Spielberg) : Griglia di partenza Formula 1 Gp Austria 2018: la lotta per la pole position a Zeltweg Spielberg chiama ancora in primo piano Ferrari e Mercedes (oggi 30 giugno)(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 14:41:00 GMT)

Griglia di partenza MotoGP - GP Olanda 2018 : risultato qualifiche e classifica : Ad Assen è stata assegnata la Griglia di partenza del GP di Olanda 2018 e si è definita la Griglia di partenza della gara di domani. Nell’Università del Motociclismo non è mai mancato lo spettacolo, i piloti si sono dati battaglia fino all’ultimo secondo per conquistare la migliore casella in vista della corsa. Valentino Rossi, Marc Marquez, Andrea Dovizioso e Maverick Vinales non si sono tirati indietro. Di seguito il risultato ...

Griglia di partenza MotoGp / GP Olanda 2018 - le sette pole position di Valentino Rossi (Assen) : Griglia di partenza MotoGp GP Olanda 2018, la sfida per la pole position ad Assen attende tanti protagonisti compresi Valentino Rossi e la Ducati (oggi 30 giugno)(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 12:21:00 GMT)

Tour de France 2018 : il percorso e le differenze con il Giro d’Italia. Pavé e partenza “a Griglia” le novità : Il Tour de France 2018 si presenta particolarmente impegnativo e tortuoso con un percorso molto variegato e sulla carta in grado di generare una corsa avvincente e appassionante, con possibili colpi di scena che potrebbero creare sconquasso nella classifica generale. La lotta tra Chris Froome, Vincenzo Nibali, Nairo Quintana, Romain Bardet e gli altri big avrà luogo su strade decisamente impervie in cui non si potrà mai abbassare ...

Tour de France 2018 - si usa la Griglia di partenza del ciclocross. Rivoluzione per la 17^ tappa in montagna : big isolati senza i gregari? : Sabato 7 luglio scatterà il Tour de France 2018, quest’anno caratterizzato da un percorso molto variegato che prevede tanta salita, una tappa con il pavé attorno a Roubaix, due cronometro (una individuale e una a squadre), alcune frazioni mosse e con possibili sorprese. Non ci sarà davvero un attimo di tregua e i ciclisti dovranno sempre stare attenti se vorranno rimanere in corsa per la conquista della maglia gialla. Questa edizione della ...

Vernasca Silver Flag 2018 : sulla Griglia di partenza la 1900 Sport Spider del 1954 : Dal 29 giugno al 1° luglio la rievocazione della cronoscalata Castell’Arquato-Vernasca riservata a vetture da competizione costruite dai primi del secolo fino al 1972 e giunta alla 23esima edizione Dal 29 giugno al 1° luglio si svolgerà l’edizione 2018 della “Vernasca Silver Flag”, rievocazione storica della cronoscalata Castell’Arquato-Vernasca che fu disputata dal 1953 al 1972. Abbandonato il cronometro di una ...