Grande Guerra | Peter Pan è sul Grappa

Ecco com’è finita la Grande Guerra dei brevetti tra Apple e Samsung : (Foto: Getty Images) Ora è ufficiale: si è conclusa la guerra dei brevetti che ha visto coinvolte, negli ultimi sette anni, Apple e Samsung. La lunga querelle legale si è chiusa con uno storico accordo tra i due giganti tech, leader mondiali nella produzione di smartphone. E proprio il design (e alcune funzionalità) dei telefoni di casa Apple è stato, in questi anni, il cuore della contesa: la casa di Cupertino infatti aveva accusato i coreani ...

La Grande Guerra : celebrazioni del centenario : ... ricordano quell'anno di Guerra, con una articolata serie di iniziative e proposte culturali che spaziano dalle mostre agli spettacoli teatrali, dai concerti alle rassegne cinematografiche e alle ...

Distrutta una bombarda della Grande Guerra nel Mar Piccolo di Taranto : Una bombarda (pezzo di artiglieria utilizzato per il lancio delle bombe) della Prima guerra mondiale è stata rimossa dal fondo del Mar Piccolo, a Taranto, da palombari del Gruppo operativo subacquei (Gos) della Marina militare, che l’hanno poi Distrutta con tecniche rispettose dell’ecosistema marino. La bombarda è stata rinvenuta da una ditta specializzata a 12 metri di profondità e a 50 metri di distanza dalla calata Vasto. I ...

Ricatto migranti - la mossa Ue Tagliati 25 miliardi all'Est Ecco la Grande Guerra di Bruxelles : migranti, così l'Ue taglia 25 mld all'EstMentre gli occhi dell'opinione pubblica nazionale ed europea sono fissi sul Mediterraneo e sui barconi dei migranti, a Bruxelles si sta combattendo una battaglia che avrà un effetto profondo sull'approccio dell'intera Europa alla questione immigrazione. La Commissione europea ha infatti presentato circa un mese fa la sua proposta di bilancio pluriennale. In altre ...

Grande Guerra : 60mila alpini in adunata : ANSA, - TREVISO, 17 GIU - In occasione del centenario della Grande Guerra, in questi giorni si ricorda la 'Battaglia del Solstizio, oltre 60 mila alpini del triveneto hanno partecipato ad un'adunata a ...

Centenario della Grande Guerra : 60mila alpini in adunata a Vittorio Veneto : In occasione del Centenario della Grande Guerra, oltre 60 mila alpini del TriVeneto hanno partecipato ad un’adunata a Vittorio Veneto (Treviso): ieri alcune celebrazioni mentre oggi sono sfilate le penne nere alla presenza di numerose autorità civili e militari tra cui il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia che ha ricordato l’impegno degli alpini nel servizio di protezione civile. A Vittorio Veneto si combatté l’ultima ...

Boves : "Ricordiamo il sacrificio dei nostri nonni nella Grande Guerra di un secolo fa" : "Quasi un cinquantennio fa, quando i postini usavano ancora la bicicletta, mi fu recapitata la cosiddetta cartolina militare, che diceva "Destinazione Pontebba". Portavo la camicia a fiori, capelli ...

Alla ricerca delle 'cicatrici' sui luoghi della Grande guerra : A far scoccare la scintilla, la passione e la ricerca che hanno portato a scrivere il primo dei due spettacoli, 'La guerra sulle spalle', dedicato alle portatrici carniche. 'Ho condotto una ricerca ...

Lo sport onora i caduti della Grande Guerra. Malagò - nostri valori gli stessi di chi difese la Patria : Lo storico incontro tra il Presidente degli Stati Uniti e quello della Corea del Nord dimostra che lo sport arriva dove nessun altro riesce. Abbraccio tutte le nostre componenti, le società ...

Al Teatro Galilei della Città della Scienza - il Convegno : "l'Alimentazione del Soldato nella Grande Guerra" : Giuseppe Albano, Commissario di Fondazione IDIS Città della Scienza. Il Convegno ha visto quali relatori il Brigadier Generale Stefano Rega, Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali, ...

Lo sport italiano lunedì omaggia i caduti della Grande Guerra a Redipuglia. Martedì Giunta a Trieste : Successivamente il Presidente sarà a Pordenone ad inaugurare nei locali del CONI Point il Centro di Medicina dello sport della Provincia di Pordenone unitamente al Presidente Regionale Giorgio ...

Trovata cioccolata di 103 anni : era di un soldato della Grande Guerra : Trovata una cioccolata molto antica, di ben 103 anni di età. Nove tavolette sono state scoperte in una scatola appartenuta a un militare della prima guerra mondiale. Lo riporta la Bbc spiegando che la scatoletta era tra gli oggetti del soldato del reggimento di Leicestershire, Richard Bullimore. Era tra le truppe in servizio in Francia durante il primo Natale della guerra e tra coloro che avevano ricevuto i doni natalizi, realizzati a Mansfield, ...

Nel centenario della Grande Guerra : onore - rispetto e memoria : Il Feldmaresciallo Rommel comandante dell'Armata Italo Tedesca in Africa Settentrionale aveva detto dopo essersi scontrato con loro: '...il soldato tedesco ha stupito il mondo, il bersagliere ...

