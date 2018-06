GPU Turbo sbarca sui modelli della serie Huawei Mate 10

L’aggiornamento GPU Turbo è in arrivo su Honor 10 - ecco le date : L'aggiornamento GPU Turbo per Honor 10 sarà disponibile entro il mese di luglio, con qualche settimana di anticipo per i beta tester selezionati: ecco le date di distribuzione del nuovo update. L'articolo L’aggiornamento GPU Turbo è in arrivo su Honor 10, ecco le date proviene da TuttoAndroid.

Honor 10 : Il 30 Luglio Arriva Aggiornamento Con GPU Turbo : Honor 10 riceverà ufficialmente GPU Turbo il 30 Luglio in Italia. Ufficiale super Aggiornamento GPU Turbo su Honor 10 da Luglio in Italia Aggiornamento GPU Turbo su Honor 10 Quando ho fatto la recensione di Honor 10 ho detto chiaramente che quel telefono era una bomba, il vero top di gamma economico per tutti. E non mi sono […]

Honor 10 : Il 30 Luglio Arriva Aggiornamento Con GPU Turbo : Honor 10 riceverà ufficialmente GPU Turbo il 30 Luglio in Italia. Ufficiale super Aggiornamento GPU Turbo su Honor 10 da Luglio in Italia Aggiornamento GPU Turbo su Honor 10 Quando ho fatto la recensione di Honor 10 ho detto chiaramente che quel telefono era una bomba, il vero top di gamma economico per tutti. E non mi sono […]

GPU Turbo per smartphone Huawei : i tempi per l’uscita definitiva sui singoli smartphone : Ancora novità estremamente interessanti direttamente dal mondo degli smartphone Huawei e Honor, in quanto nelle ultimissime ore sono giunte ulteriori informazioni a proposito di GPU Turbo. Il programma pensato per migliorare l'esperienza di utilizzo dei giochi e, al contempo, per migliorare i consumi di questi device, a quanto pare sta entrando nel vivo dopo l'approfondimento condiviso su queste pagine nella giornata di ieri. Nello specifico, ...

Ufficiale super aggiornamento GPU Turbo su Honor 10 da luglio in Italia : gli altri Honor in lista : Ottime notizie per chi attende l'aggiornamento GPU Turbo su Honor 10: non solo giocatori smanettoni ma chiunque sia in attesa di avere tra le mani un device più prestante ed efficiente grazie all'intervento degli sviluppatori. Honor Italia ha di fatto diffuso una nota con la pianificazione per il prezioso update sul top di gamma attuale ma anche su altri device del brand, tutti abbastanza diffusi nel nostro paese. Abbiamo affrontato per la ...

Huawei pubblica la roadmap degli aggiornamenti a GPU Turbo : GPU Turbo è sicuramente una delle tecnologie più interessanti del momento e Huawei, dopo aver fatto partire la fase di test su Huawei […] L'articolo Huawei pubblica la roadmap degli aggiornamenti a GPU Turbo proviene da TuttoAndroid.

GPU Turbo anche per Huawei : smartphone subito coinvolti - prime stime sulla batteria : Comincia a prendere forma il progetto GPU Turbo, visto che in queste ore stiamo ufficialmente passando dalla fase di iscrizione al programma beta per Honor 10 ad un progetto concreto per utenti Huawei, con le informazioni preliminari riguardanti sia i device immediatamente coinvolti nel test sul campo, sia soprattutto i benefici reali che potremo toccare con mano qualora il progetto dovesse rispettare le promesse che sono state fatte al pubblico ...

Via alla fase di test di GPU Turbo su Huawei P20 e P20 Pro - ma è limitata a 2000 utenti : È partito il beta test di GPU Turbo su Huawei P20 e P20 Pro, fase limitata a 2000 partecipanti: nel caso voleste esserci, vi conviene affrettare i tempi L'articolo Via alla fase di test di GPU Turbo su Huawei P20 e P20 Pro, ma è limitata a 2000 utenti proviene da TuttoAndroid.

Giochi subito al massimo su Honor 10 con GPU Turbo : via al test - come iscriversi : Arrivano notizie molto interessanti per quanto riguarda i possessori di un Honor 10, considerando il fatto che prima del previsto è arrivato il via ufficiale alla fase test per GPU Turbo, il programma che prevede una maggiore efficienza tecnologica per i Giochi da vivere a bordo di smartphone Huawei e, appunto, Honor. Cosa sta avvenendo esattamente oggi 21 giugno? Dal produttore sono giunti segnali importanti per il top di gamma 2018, a patto ...

Honor apre la fase di test di GPU Turbo su Honor 10 : Un paio di settimane fa Honor ha presentato il suo primo smartphone da gaming, Honor Play, dotato di una particolare tecnologia chiamata GPU Turbo in […] L'articolo Honor apre la fase di test di GPU Turbo su Honor 10 proviene da TuttoAndroid.

Prestazioni GPU Turbo su tanti Huawei e Honor : quali e quando l’aggiornamento per migliore efficienza : Torniamo a parlare di GPU Turbo su smartphone Huawei e Honor, ossia della tecnologia in grado di migliorare l'efficienza grafica dei device ma allo stesso tempo riducendone il consumo energetico. Qualche giorno fa, abbiamo raccontato come la gradità novità per gamers ma anche e soltanto per fruitori di contenuti video fosse già in beta suHuawei Matee 10 e Mate 10 Pro. La buona notizia odierna è che il numero di dispositivi che saranno toccati ...

GPU Turbo arriverà su tanti smartphone Huawei e Honor : ecco la lista completa : Huawei Mate 10 e Mate 10 Pro saranno i primi smartphone a ricevere, a fine mese, l'aggiornamento con la nuova GPU Turbo. La tecnologia ha esordito a bordo del recentemente presentato Honor Play ed ora si appresta ad arrivare anche su altri smartphone a brand Honor e Huawei. L'articolo GPU Turbo arriverà su tanti smartphone Huawei e Honor: ecco la lista completa proviene da TuttoAndroid.

Aggiornamento Turbo GPU anche su Huawei Mate 10 e Mate 10 Pro : avviati i test : Il colosso cinese ha iniziato i test per portare a bordo di Huawei Mate 10 e Mate 10 Pro l'Aggiornamento comprensivo della tecnologia GPU Turbo, che ha fatto il proprio ingresso in scena nel corso della presentazione di Honor Play (non sarà una sua esclusiva, se è questo che vi stavate chiedendo). L'opzione di incremento delle prestazioni grafiche della GPU sapevamo sarebbe arrivata su Honor 10, View 10, 9 Lite e 7X: la novità del giorno ...

Honor 10 riceve un nuovo aggiornamento in attesa della GPU Turbo : Honor 10 si sta preparando a ricevere un nuovo corposo aggiornamento in attesa che venga aperto il programma di beta testing per la tecnologia GPU Turbo. L'articolo Honor 10 riceve un nuovo aggiornamento in attesa della GPU Turbo proviene da TuttoAndroid.