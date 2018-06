Gp Olanda | Rossi | ' Mi trovo bene con moto e gomme'

Gp Olanda - Marquez in pole position - terzo Rossi : Roma, 30 giu. , askanews, Lo spagnolo Marc Marquez ha conquistato la pole position del Gp di Olanda, ottava prova del modomondiale in programma domani sul circuito di Assen. Marquez precede la Honda ...

Valentino Rossi - GP Olanda 2018 : “Una prima fila speciale. Siamo indietro nell’elettronica rispetto a Ducati e a Honda” : Un time-attack a dir poco appassionante quello del GP d’Olanda 2018, ottava prova del Mondiale 2018 di MotoGP. Nella “Cattedrale del Motociclismo“, ad Assen, Valentino Rossi sa sempre andare decisamente forte e le 10 vittorie in carriera parlano chiaro. Nelle qualifiche odierne il “Dottore” ha ottenuto il terzo tempo a 59 millesimi dall’autore della pole position Marc Marquez. Una prestazione frutto di una ...

MotoGP - GP Olanda 2018 : risultati e classifica qualifiche. Marc Marquez in pole di un soffio davanti a Crutchlow ed a Valentino Rossi. Dovizioso chiude quarto : Le qualifiche nella “Cattedrale del Motociclismo” premiano Marc Marquez (Honda), autore della pole position con il tempo di 1’32″791, a precedere di 41 millesimi Cal Crutchlow (Honda) e di 59 Valentino Rossi. Una prestazione di grande qualità del leader del Mondiale 2018 di MotoGP, semplicemente fantastico nel t4, danzando letteralmente nella variante prima del rettilineo dei box. Lo spagnolo si conferma anche il ...

MotoGp Olanda - Libere 4 : Marquez solito sprint - Rossi è solo 11° : ASSEN - Marquez comanda anche nelle Libere 4 passate a provare ogni combinazione di gomme. Ma i tempi restano incredibili: 1:33.954 a 57 millesimi da uno Iannone in grande spolvero. Problemi tecnici ...

LIVE MotoGP - GP Olanda 2018 in DIRETTA : qualifiche. Valentino Rossi tenta il colpaccio per la pole : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP d’Olanda, ottava prova del Mondiale 2018 di MotoGP. Nella “Cattedrale del Motociclismo” Valentino Rossi va all’assalto della pole. Il centauro di Tavullia ha fatto vedere un ottimo passo nel corso delle libere disputatesi sul tracciato olandese. Ad Assen, il “46” ha sempre fatto grandi cose e le dieci vittorie ottenute dal centauro di Yamaha su ...

MotoGP - GP Olanda 2018 : risultati e classifica prove libere 3. Marc Marquez in vetta - Valentino Rossi quarto ma vicino - soffre Dovizioso decimo : Marc Marquez vola nelle prove libere 3 del GP di Assen (Olanda), ottava prova del Mondiale 2018 di MotoGP. Il campione del mondo in carica, in sella alla Honda, ha stabilito il miglior crono delle tre sessioni, che si sono tenute sul tracciato olandese. in 1’33″341, in una prova di “time-attack” davvero infuocata. Maverick Vinales, infatti, è secondo ad appena un millesimo dal connazionale, confermando la bontà della ...

MotoGP - GP Olanda 2018 : Valentino Rossi sogna la pole ad Assen. Tanti i pretendenti nelle qualifiche : Il “Dottore” ed Assen: un rapporto molto speciale. Non è una novità. Dieci vittorie su questo tracciato per Valentino Rossi non sono un caso, lui che ha corso anche sul “vecchio” layout, quello da pelo dello stomaco, dove in caso di errore ci si ritrovava nell’erba. La “Cattedrale del Motociclismo” è cambiata, più adatta ai tempi moderni ma quel che rimane è il fascino del round e la velocità di ...

Valentino Rossi - GP Olanda 2018 : “Ho un buon feeling - ma posso ancora migliorare in alcuni aspetti” : Sorride Valentino Rossi, dopo uno dei venerdì migliori della sua intera stagione. Le due prime sessioni di prove libere del Gran Premio di Olanda hanno messo in mostra una Yamaha decisamente performante e, anche il nove volte campione del mondo, ha saputo issarsi nelle prime posizioni della classifica senza aver bisogno di forzare troppo. Anche le sue parole, infatti, vanno in questa direzione. “Sono abbastanza contento del mio tempo ...

MotoGp Olanda - Meregalli : «Dobbiamo sistemare l'anteriore di Valentino Rossi» : ASSEN - La Yamaha ha iniziato bene la prima giornata di prove in Olanda, tanto che Viñales è riuscito a realizzare il miglior tempo nella seconda sessione. Il bilancio di Mario Meregalli, team ...

MotoGp Olanda - libere 2 : sorpresa Viñales - Rossi 4° : ASSEN - sorpresa Viñales nella seconda sessione di prove libere in vista del Gran Premio di Olanda. Lo spagnolo ha chiuso il suo giro più veloce in 1:33.78. Dietro al pilota della Yamaha ecco ...