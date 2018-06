Gp Olanda | Marquez in pole position | terzo Rossi

Marc Marquez - GP Olanda 2018 : “Prima pole in carriera ad Assen! Contento per il passo gara” : Marc Marquez ha conquistato la pole position nel GP di Olanda 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo si è distinto durante le qualifiche e ha beffato la concorrenza per questione di centesimi: Cal Crutchlow, Valentino Rossi e Andrea Dovizioso si sono dovuti inchinare sul filo di lana. Il Campione del Mondo scatterà al palo ed è il grande favorito per la vittoria nella gara di domani ma dovrà fare certamente i conti con il Dottore che ...

MotoGP - GP Olanda 2018 : risultati e classifica qualifiche. Marc Marquez in pole di un soffio davanti a Crutchlow ed a Valentino Rossi. Dovizioso chiude quarto : Le qualifiche nella “Cattedrale del Motociclismo” premiano Marc Marquez (Honda), autore della pole position con il tempo di 1’32″791, a precedere di 41 millesimi Cal Crutchlow (Honda) e di 59 Valentino Rossi. Una prestazione di grande qualità del leader del Mondiale 2018 di MotoGP, semplicemente fantastico nel t4, danzando letteralmente nella variante prima del rettilineo dei box. Lo spagnolo si conferma anche il ...

MotoGp Olanda - Libere 4 : Marquez solito sprint - Rossi è solo 11° : ASSEN - Marquez comanda anche nelle Libere 4 passate a provare ogni combinazione di gomme. Ma i tempi restano incredibili: 1:33.954 a 57 millesimi da uno Iannone in grande spolvero. Problemi tecnici ...

MotoGP - GP Olanda 2018 : risultati e classifica prove libere 3. Marc Marquez in vetta - Valentino Rossi quarto ma vicino - soffre Dovizioso decimo : Marc Marquez vola nelle prove libere 3 del GP di Assen (Olanda), ottava prova del Mondiale 2018 di MotoGP. Il campione del mondo in carica, in sella alla Honda, ha stabilito il miglior crono delle tre sessioni, che si sono tenute sul tracciato olandese. in 1’33″341, in una prova di “time-attack” davvero infuocata. Maverick Vinales, infatti, è secondo ad appena un millesimo dal connazionale, confermando la bontà della ...

Diretta MotoGp/ Prove libere Fp2 e Fp1 live - GP Olanda 2018 : sorpresa Vinales e Iannone - Marquez si nasconde : Diretta MotoGp Prove libere FP1 e FP2 live GP Olanda 2018 Assen: cronaca e tempi delle due sessioni sullo storico circuito (oggi venerdì 29 giugno).(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 20:10:00 GMT)

MotoGP - GP Olanda 2018 : prove libere 2. Maverick Vinales domina la scena davanti a Iannone. Rossi quarto - Marquez si nasconde : La prima giornata di prove libere del Gran Premio di Olanda 2018 della MotoGP mette, a sorpresa, Maverick Vinales (Yamaha) davanti a tutti. Lo spagnolo ex Suzuki ha saputo piazzare uno straordinario 1:33.378 durante il time attack finale dopo aver disputato un turno decisamente solido nel quale si è concentrato sulle gomme e sul passo gara. Alle spalle dello yamahista tanta Italia. Seconda posizione per Andrea Iannone (Suzuki) che ha saputo ...

LIVE MotoGP - GP Olanda 2018 in DIRETTA : prove libere 2. Valentino Rossi sfida Marquez - Dovizioso per il colpo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Olanda 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Sul circuito di Assen i piloti torneranno in pista per trovare il giusto set-up e cercano le migliori risposte dalle proprie moto. Sarà un turno molto importante dopo quanto successo nella FP1, dominata da Marc Marquez ma con Valentino Rossi e Maverick Vinales che gli sono rimasti in scia. Il Dottore vuole piazzare un colpaccio ...

MotoGp - Marquez il più veloce nelle prove libere in Olanda. Rossi è terzo : Buon tempo anche per Valentino Rossi, su Yamaha, che si è fermato a 0''286 dal campione del mondo in carica della MotoGp. Andrea Dovizioso , Ducati, ha ottenuto il quinto miglior tempo, a 0''410 da ...

