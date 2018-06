Gp d' Austria | penalità per Vettel Prima fila è tutta Mercedes

Austria : penalità a Vettel per aver ostacolato Sainz : I commissari FIA hanno deciso: Sebastian Vettel penalizzato per aver ostacolato Carlos Sainz durante il Q2 del GP d’Austria. Il tedesco della Ferrari si era qualificato 3°, ma partirà 6°, dietro al compagno di squadra Kimi Raikkonen, alla Red Bull di Max Verstappen e alla Haas di Romain Grosjean. Sainz stava iniziando un giro lanciato […] L'articolo Austria: penalità a Vettel per aver ostacolato Sainz sembra essere il primo su ...