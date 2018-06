Gp Austria | Vettel penalizzato | partirà sesto

Austria : penalità a Vettel per aver ostacolato Sainz : I commissari FIA hanno deciso: Sebastian Vettel penalizzato per aver ostacolato Carlos Sainz durante il Q2 del GP d’Austria. Il tedesco della Ferrari si era qualificato 3°, ma partirà 6°, dietro al compagno di squadra Kimi Raikkonen, alla Red Bull di Max Verstappen e alla Haas di Romain Grosjean. Sainz stava iniziando un giro lanciato […] L'articolo Austria: penalità a Vettel per aver ostacolato Sainz sembra essere il primo su ...

F1 - GP Austria 2018 : la nuova griglia di partenza. Vettel sesto dopo la penalizzazione - Bottas in pole position : La penalizzazione inflitta a Sebastian Vettel per avere ostacolato Carlos Sainz durante la Q2 delle qualifiche ha rivoluzionato la griglia di partenza del GP di Austria 2018, nona tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari aveva conquistato la terza posizione in pista ma è stato retrocesso fino alla sesta piazza: domani è chiamato a una gara in rimonta, non sarà semplice e dovrà inventarsi qualcosa. Il tedesco lascia così la terza posizione ...

Gp Austria - Vettel : 'Ho fatto un errore' : Roma, 30 giu. , askanews, 'Non è stato facile mettere insieme il giro, ho fatto un errore al primo tentativo ed ho cercato di trovare la concentrazione per il secondo. Congratulazioni a Valtteri'. ...

F1 Austria - Vettel : "Era impossibile star davanti alle Mercedes" : Il tedesco della Ferrari sull'impedimento ai danni di Sainz: "Dal muretto non mi hanno avvisato del suo arrivo"

