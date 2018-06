Gp Austria | prima fila Mercedes | Vettel penalizzato | partirà sesto

Gp Austria : prima fila Mercedes - Bottas in pole e Vettel terzo : Roma, 30 giu. , askanews, prima fila tutta Mercedes per il Gp di Austria, nono appuntamento del mondiale di Formula1 in programma domani sul circuito di Zeltweg. Ma, questa volta, non è Hamilton in ...

F1 - QUALIFICHE GP Austria 2018 : BOTTAS IN POLE - PRIMA FILA TUTTA MERCEDES. VETTEL TERZO : F1, QUALIFICHE GP AUSTRIA 2018 : Valtteri BOTTAS è di nuovo in POLE in AUSTRIA ad un anno di distanza dall’ultima volta. Hamilton completa la PRIMA FILA TUTTA Mercedes con VETTEL e Raikkonen alle loro spalle. Verstappen limita i danni per una Red Bull mai al livello dei top. Resta l’ombra di un’investigazione ai danni di VETTEL, reo di aver ostacolato Sainz durante la Q2. Q1, HAMILTON DETTA IL RITMO MA LE FERRARI SONO ...

F1 – I cordoli - l’italiano e la prima fila : Vettel tra sorrisi e certezze in Austria : Le sensazioni di Sebastian Vettel al termine della prima giornata di prove libere del Gp d’Austria: il tedesco punta alla prima fila al Red Bull Ring La seconda sessione di prove libere del Gp d’Austria regala quasi gli stessi risultati delle prima, con i due piloti della Mercedes che dettano il ritmo chiudendo davanti a tutti. Lewis Hamilton è il più veloce in pista come accaduto al mattino, il britannico firma un 1:04.579 con ...

Austria : l’anteprima di Gian Carlo Minardi : Ci apprestiamo a entrare in un mese di luglio caldo con quattro appuntamenti racchiusi in cinque weekend: si parte questo weekend dall’Austria prima di trasferirci in Inghilterra (7-8 luglio), Germania (21-22 luglio) e Ungheria (28-29 luglio). Un vero e proprio tour de force per team e piloti, alla fine del quale avremo un quadro significativo […] L'articolo Austria: l’anteprima di Gian Carlo Minardi sembra essere il primo su ...

Daniel Ricciardo - GP Austria 2018 : “Ho tutte le carte per decidere il mio futuro e spero di farlo prima dell’estate” : Daniel Ricciardo è fiducioso in vista del GP d’Austria, che scatterà domani con le prove libere. “Quest’anno abbiamo avuto un buon passo in praticamente tutti i circuiti. Se non sono salito sul podio ci sono andato vicino. La scorsa settimana ci sono stati alcuni danni che mi sono costati il podio. spero di salirci qui“. L’argomento che tiene banco nel paddock, però, è il futuro del pilota australiano. ...

Mondiali - Neymar è in forma strepitosa : ecco il numero con cui mette a sedere il difensore Austriaco prima di segnare : Amichevole tra Brasile e Austria in preparazione ai Mondiali di Russia, che prenderanno il via giovedì 14 giugno. I verdeoro hanno battuto gli austriaci per 3 a 0 e in gol è andato anche Neymar. Qui mette a sedere il difensore avversario con una magia. Poi va in gol, anticipando l’uscita del portiere. L'articolo Mondiali, Neymar è in forma strepitosa: ecco il numero con cui mette a sedere il difensore austriaco prima di segnare proviene da ...

Austria : Putin oggi a Vienna - prima missione dopo rielezione : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve