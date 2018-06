Governo | verso la manovra correttiva da 10 miliardi Laura Castelli | il caos tra M5s e

Riforma pensioni 2018 - Nannicini e Boccia critici verso il Governo : Le ultime novita' sulla Riforma delle pensioni [VIDEO] arrivano da due figure autorevoli: il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia e Tommaso Nannicini del Pd. Entrambi hanno espresso pareri contrari all'operato dell'attuale governo in tema previdenziale. Il primo ha fatto notare parlando all'assemblea Di Unindustria a Torino al neo ministro Di Maio che le pensioni non possono essere la priorita' del Paese, in quanto l'attenzione deve esser ...

Scuola - addio chiamata diretta : Governo verso smantellamento Buona Scuola Renzi-Giannini? : C’è grande soddisfazione nel mondo scolastico, ed in particolar modo tra il personale docente, per la cancellazione di uno dei pilastri principali della contestatissima riforma Buona Scuola di Renzi, vale a dire la chiamata diretta dei professori da parte dei dirigenti scolastici. addio chiamata diretta, Anief soddisfatto Il sindacato Anief, come riporta la nota pubblicata sul sito ufficiale del sindacato, […] L'articolo Scuola, ...

Csu-Cdu verso la rottura. Ora il Governo Merkel è a rischio : Scontro sempre più duro tra Seehofer e Angela Merkel in Germania. Non solo sui migranti. verso la fine dello storico asse Cdu-Csu? Il premier austriaco Kurz chiude la campagna bavarese del ministro Segui su affaritaliani.it

Vaccini - Governo verso proroga scadenza per iscrizione a scuola : Il Governo starebbe valutando di prorogare la scadenza del 10 luglio per la presentazione della certificazione sulle vaccinazioni necessaria per l'iscrizione a scuola per l'ano...

Vaccini : ecco cosa prevede contratto di Governo - verso il superamento del dl Lorenzin : E’ piuttosto fumoso il contratto di governo M5S-Lega sul capitolo Vaccini, oggi al centro di una nuova polemica dopo le parole del ministro dell’Interno Matteo Salvini. Il documento su cui poggia l’esecutivo ‘giallo verde’ dedica in realtà solo poche righe, nel capitolo sanità, alla questione vax/no-vax (pag.41). Lasciando intendere, tra le righe, che si punta comunque al superamento della legge Lorenzin, contro la ...

Governo : Mulè - Fi - - Conte non lo dirige - ossequiente verso gli altri : "La nostra Costituzione sancisce che il presidente del Consiglio dirige la politica del Governo, nelle ultime vicende Conte non ha diretto alcunché, nella migliore delle ipotesi è stato silente o ossequiante nei confronti di altri ministri. Così come lo è stato il ministro ...

Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia verso la presidenza del Copasir : un altro passo verso il Governo : Ha incassato la nomina del vicepresidente della Camera , nella persona del suo braccio destro Fabio Rampelli . Ma Giorgia Meloni potrebbe non fermarsi qui. Il suo ruolo nella ripartenza della ...

Iraq - verso nuovo Governo a guida sciita : sì dei 2 principali partiti curdi : ... si legge in un comunicato congiunto dei due partiti e riportato oggi dalla tv satellitare curda Rudaw."Riteniamo che , la nuova alleanza, sarà l'inizio di una road-map politica e una buona ...

Governo : Spadafora entra in squadra - Crimi verso delega editoria : Roma, 12 giu. (AdnKronos) – Ha perso la delega ai servizi segreti, che resta saldamente in mano al premier Giuseppe Conte e su cui puntava, forte del passato nel Copasir, ma il senatore Vito Crimi, a quanto apprende l’Adnkronos, potrebbe spuntare quella all’editoria, avendo la meglio su Emilio Carelli e Primo Di Nicola, per giorni dati in pole. Nel sottoGoverno M5S-Lega dovrebbe entrare anche Vincenzo Spadafora, il fedelissimo ...

Governo : Spadafora entra in squadra - Crimi verso delega editoria : Roma, 12 giu. (AdnKronos) – Ha perso la delega ai servizi segreti, che resta saldamente in mano al premier Giuseppe Conte e su cui puntava, forte del passato nel Copasir, ma il senatore Vito Crimi, a quanto apprende l’Adnkronos, potrebbe spuntare quella all’editoria, avendo la meglio su Emilio Carelli e Primo Di Nicola, per giorni dati in pole. Nel sottoGoverno M5S-Lega dovrebbe entrare anche Vincenzo Spadafora, il fedelissimo ...

Migranti - in 900 verso la Sicilia su una nave che il Governo non può fermare : C'è una nave nel Mediterraneo su cui - colpevolmente - in questi giorni si è tenuto un certo silenzio: la vicenda della nave Aquarius della Ong Sos Mediterranée e dei sui 629 Migranti a cui l'Italia...

Governo - Castelli e Garavaglia verso il Mef. Servizi a Conte - duello sulle Tlc : Prima una breve sintesi del G7 canadese, poi un lungo punto sulla vicenda della nave dei migranti Aquarius, ed infine Giuseppe Conte, Luigi Di Maio, Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti hanno aperto ...

Agenzia delle entrate - il Governo verso la riconferma del renziano Ruffini : Il direttore dell' Agenzia delle entrate potrebbe rimanere al suo posto. Il renzianissimo Ernesto Maria Ruffini infatti sarà con ogni probabilità confermato dal governo giallo-verde in vista della '...

SONDAGGI ELEZIONI COMUNALI 2018/ Verso le Amministrative : Lega-M5s - cala la fiducia su durata del Governo : SONDAGGI ELEZIONI Amministrative 2018: COMUNALI Imperia, sfida tra Centrodestra, Pd e M5s, ma spunta il caso Scajola. Indietro M5s nei dati pre-silenzio elettorale: intenzioni di voto (Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 17:25:00 GMT)