Google aggiorna la sample app “Universal Android Music Player”

Un nuovo aggiornamento porta "Hey Google" anche su Samsung Galaxy S9 : Un nuovo aggiornamento per Samsung Galaxy S9 e gSamsung Galaxy S9 Plus, il secondo questo mese, porta "Hey Google" e le patch di sicurezza di giugno.

Google Duo per Android si aggiorna e si prepara a supportare tablet e smart display : Gli sviluppatori di Google Duo hanno dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento dell'applicazione Android, portandola così alla versione 36

Measure - l'app per le misurazioni con AR di Google - si aggiorna alla versione 2.0 : Google ha aggiornato la propria app Measure alla versione 2.0. L'applicazione permette di misurare gli oggetti inquadrati con la fotocamera dello smartphone

Files Go di Google si aggiorna con parecchie novità : Google rilascia un nuovo aggiornamento per la sua app Files Go. Il file manager lanciato dall'azienda di Mountain View sul finire dello scorso anno si arricchisce di nuove funzionalità interessanti fra cui una nuova sezione per la condivisione dei file, la possibilità di estrarre gli archivi compressi e qualche altra chicca davvero niente male.

Google Assistant e Amazon Alexa si aggiornano con la Stephen King Library : Google Assistant ed Amazon Alexa si aggiornano ed introducono una feature nuova, realizzata da Simon & Schuster e che prende il nome di Stephen King Library. Si tratta di una funzione pensata per rendere molto più agevole individuare quale tra i numerosi titoli di Stephen King ciascun utente dovrebbe leggere.

Altro sprint di LG G7 ThinQ : adesivi AR di Google tramite futuro aggiornamento : Un Altro motivo per puntare su LG G7 ThinQ? Oltre al fatto che chi deciderà di acquistarlo entro il 21 giugno avrà diritto a ricevere gratuitamente una TV da 43 pollici FHD dal valore commerciale di 429 euro (vi toccherà, però, pagare lo smartphone a prezzo intero, vale a dire 849.90 euro, senza avere la possibilità di aspettare che il costo scenda in modo spontaneo nel giro delle prossime settimane, come per tutti gli altri dispositivi Android, ...

Google Keep si aggiorna e rende più completi gli elenchi con una nuova feature : Il team di Google Keep ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento con cui è stata introdotta una funzionalità che sarà particolarmente apprezzata

Fotocamera Moto si aggiorna per i Motorola 2018 : nuova UI ed integrazione con Google Foto : Fotocamera Moto si presenta in veste rinnovata a bordo dei device Motorola 2018: l'app mette in mostra una UI nuova e l'integrazione con Google Foto, con opzioni per editing e condivisione rapidamente accessibili, e Google Lens, ora a portata di tap. Vediamo insieme le novità introdotte dalla casa alata.

Super sicuri Huawei P20 e P20 Pro con aggiornamento 128 : cos’è Google Smart Lock : Un nuovo aggiornamento Huawei P20 e P20 Pro è partito. Il pacchetto 128, è disponibile sia per il modello "standard" di punta di questo 2018 sia per quello premium (i modelli interessati sono siglati come CLT-L29, CLT-L09, EML-L09 e EML-L29 e tra le corpose novità, oltre alla patch di sicurezza Google, è incluso pure il Google Smart Lock. Partiamo prima dalla patch di sicurezza ora disponibile sui due Huawei P20 e collega. Nonostante il mese ...

Sblocco Google Pixel 2 XL troppo lento dopo l’aggiornamento di giugno - le ultime : L'aggiornamento di giugno (di cui vi abbiamo parlato qui) pare non aver giovato ai Google Pixel 2 XL, visto che qualche esemplare, in seguito all'installazione, pare aver manifestato problemi di lentezza nelle operazioni di Sblocco, arrivando ad impiegare 1 o 2 secondi in più rispetto a quanto non accadesse prima. La piattaforma di sviluppo 'Google Issue Tracker' pullula di segnalazioni in tal senso, così come tanti sono i thread aperti nelle ...

Google Pixel 2 XL : l’aggiornamento di sicurezza di giugno in alcuni casi porta un bug nel risveglio : Pare che con l'ultimo update il Google Pixel 2 XL sia divenuto decisamente più lento a riattivarsi (passando da 1 secondo a due o anche tre secondi) L'articolo Google Pixel 2 XL: l’aggiornamento di sicurezza di giugno in alcuni casi porta un bug nel risveglio proviene da TuttoAndroid.

Google Plus per Android si aggiorna e si prepara a due novità : L'ultimo aggiornamento di Google Plus per Android ci suggerisce che gli sviluppatori del colosso di Mountain View sono al lavoro su due nuove feature

Aggiornamenti lenti anche sui Google Pixel? Niente paura : con questa guida potrete anticipare Google : È come se si firmasse un'assicurazione, all'acquisto di un Google Pixel. Android Stock, coerenza grafica ai massimi, rapidità d'esecuzione e negli Aggiornamenti L'articolo Aggiornamenti lenti anche sui Google Pixel? Niente paura: con questa guida potrete anticipare Google proviene da TuttoAndroid.

Google Lens e Google Calendar diventano più utili con i nuovi aggiornamenti : Google Calendar è ora in grado di mandare un messaggio quando vengono fatte modifiche a un appuntamento, Google Lens riceve due nuove funzioni all'interno di Assistant.