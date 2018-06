Golf | PGA Tour 2018 | un trio al comando del Quicken Loans National Francesco Molinari è

Golf – Pga Tour - Quicken Loans National : Francesco Molinari al quarto posto - Woods solo undicesimo : L’azzurro Francesco Molinari è a un colpo dai tre leader Ryan Armour, Brian Gay e Beau Hossler a Quicken Loans Francesco Molinari, in grande spolvero, ha offerto un’altra ottima prova ed è salito dal decimo al quarto posto con 132 (67 65, -8) colpi nel Quicken Loans National (PGA Tour), preceduto soltanto di uno dai tre leader Ryan Armour (131 – 66 65, -9), Brian Gay (67 64) e Beau Hossler (65 66). Non è stato da meno Tiger Woods da 48° a ...

Golf - KPMG Women’s PGA Championship 2018 : Brooke Henderson affianca So Yeon Ryu e Sung Hyun Park al comando del terzo Major stagionale : Due sudcoreane e una canadese svettano in testa al KPMG Women’s PGA Championship 2018, il terzo Major stagionale che va in scena sul percorso par 72 del Kemper Lakes Golf Club di Kildeer, nell’Illinois. So Yeon Ryu e Sung Hyun Park sono attualmente in testa alla classifica con 6 colpi sotto il par, affiancate a metà gara dalla canadese Brooke Henderson, seconda un anno fa e vincitrice del torneo nel 2016. La Ryu è riuscita ad ergersi in ...

Golf - PGA Tour 2018 : Andrew Landry e J.J. Spaun guidano il Quicken Loans National dopo il round d’esordio : Il PGA Tour 2018 si è spostato nel Maryland (Stati Uniti), precisamente a Potomac, per dar vita ad una nuova edizione del Quicken Loans National (montepremi 7,1 milioni di dollari). La competizione si svolge sul nuovo percorso par 70 del TPC Potomac at Avenel Farm, e vede al comando dopo il primo round la coppia composta dagli americani Andrew Landry e J.J. Spaun. Entrambi hanno chiuso il giro d’esordio con lo score di -7 (63 colpi), una ...

Golf - PGA Tour 2018 : Andrew Landry e J.J. Spaun in testa al Quicken Loans National - nella top ten c’è Francesco Molinari : Dominio USA al termine del primo giro del Quicken Loans National, torneo incluso nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 70 del TPC Potomac at Avenel Farm, nel Maryland. Gli statunitensi Andrew Landry e J.J. Spaun guidano la classifica con un giro in 63 colpi (-7) tenendo a distanza di una sola lunghezza un’altra coppia a stelle e strisce, formata da Billy Horschel e Andrew Putnam. Il podio monopolizzato ...

Golf - KPMG Women’s PGA Championship 2018 : Danielle Kang va a caccia di un fantastico bis - Giulia Molinaro speranza azzurra : Le grandi protagoniste del Golf femminile si daranno appuntamento in occasione del KPMG Women’s PGA Championship 2018, il terzo Major stagionale che andrà in scena sul percorso par 72 del Kemper Lakes Golf Club di Kildeer, nell’Illinois. Un torneo che trae origine nel 1955 e che è entrato a far parte dei cinque tornei dello Slam del circuito LPGA, con un montepremi da 3 milioni e 650mila euro. Nel 2017 a trionfare fu la statunitense ...

Golf - PGA Tour 2018 : rimonta stellare di Bubba Watson che fa suo il Travelers Championship : Colpo di scena nell’atto conclusivo del Travelers Championship (montepremi 7 milioni di dollari). Nella tappa del PGA Tour che segue immediatamente gli US Open Bubba Watson sigla uno straordinario -7 recuperando 5 posizioni ed aggiudicandosi la kermesse del Connecticut. Sul percorso par 70 del TPC at River Highlands di Cromwell (Connecticut, Stati Uniti) l’americano chiude con lo score complessivo di -17 (263 colpi), 3 meglio dei ...

Golf - PGA Tour 2018 : Paul Casey mette il turbo ed allunga nel Travelers Championship : Continua senza intoppi meteorologici il consueto appuntamento settimanale del PGA Tour. E’ ormai alle porte del quarto e decisivo round il Travelers Championship (montepremi 7 milioni di dollari), che vede al comando ed in fuga Paul Casey. Sul percorso par 70 del TPC at River Highlands di Cromwell (Connecticut, Stati Uniti) l’inglese ha concluso i primi tre giri con lo score di -16 (194 colpi), ben 4 meglio dello statunitense Russell ...

Golf - PGA Tour 2018 : Brian Harman vola in testa al Travelers Championship - Bubba Watson fa faville - Patrick Reed fuori al taglio : Brian Harman schizza al comando del Travelers Championship, torneo inserito nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 70 del TPC at River Highlands di Cromwell (Connecticut, USA). Lo statunitense ha completato il round in 66 colpi, piazzando ben 7 birdie e 4 bogey e chiudendo il giro con 4 colpi sotto il par, quanto basta per recuperare due posizioni e issarsi al comando della classifica a quota -10. Alle sue ...

Golf - PGA Tour 2018 : Zach Johnson e Jordan Spieth guidano il Travelers Championship al termine del primo round : Pochi giorni dopo il termine di un avvincente US Open il PGA Tour rientra tra i suoi consueti ranghi con il Travelers Championship (montepremi 7 milioni di dollari). Sul percorso par 70 del TPC at River Highlands di Cromwell (Connecticut, Stati Uniti) al termine del primo round troviamo in vetta Zach Johnson e Jordan Spieth. Il duo americano guida la leaderboard con lo score di -7 (63 colpi), uno meglio del nordirlandese Rory McIlroy e dei ...

Golf - PGA Tour 2018 : Dustin Johnson domina il FedEx St. Jude Classic! Andrew Putnam crolla nel finale - USA travolgenti : Non c’è storia nel FedEx St. Jude Classic, torneo del circuito del PGA Tour 2018, che ha avuto luogo sul percorso par 70 del TPC Southwind di Memphis, nel Tennessee. Dustin Johnson, numero 1 del ranking mondiale, ha letteralmente dominato il torneo, acquisendo un margine di sicurezza nell’ultimo giro sui suoi rivali ed alzando al cielo il prestigioso trofeo alla vigilia dello US Open 2018. Esaltante il percorso di Dustin Johnson, che ...

Golf - PGA Tour 2018 : Andrew Putnam e Dustin Johnson in testa nel FedEx St. Jude Classic : Sarà un testa a testa l’ultimo giro del FedEx St. Jude Classic, torneo del PGA Tour in corso a Memphis. Andrew Putnam e Dustin Johnson sono appaiati in testa alla classifica con lo score di -15 quando mancano soltanto 18 buche alla fine del torneo. Putnam ha vissuto un’altra solida giornata, portando a casa uno score di 64 colpi, ovvero 6 sotto il par, al termine di un giro bogey-free. Per Johnson, invece, è arrivato lo stesso numero ...

Golf - PGA Tour 2018 : Dustin Johnson fa il fenomeno e vola in testa al FedEx St. Jude Classic : Il ruggito di Dustin Johnson scuote il FedEx St. Jude Classic, torneo incluso nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 70 del TPC Southwind di Memphis, nel Tennessee. Johnson ha completato il secondo round in 63 colpi (-7), inaugurando il giro con un eagle alla 1 e realizzando ben 7 birdie, al punto da poter persino rammaricarsi per due bogey alle buche 12 e 13, senza i quali sarebbe andato letteralmente in ...

Golf - PGA Tour 2018 : Seamus Power al comando del FedEx St. Jude Classic. Regna l’equilibrio - Dustin Johnson sornione : L’irlandese Seamus Power vola al comando del FedEx St. Jude Classic, torneo incluso nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 70 del TPC Southwind di Memphis, nel Tennessee. Con un bogey e 6 birdie, di cui l’ultimo alla buca 18, Power ha concluso il primo round in 65 colpi (-5) e ha acquisito una lunghezza di vantaggio sul resto della comitiva, accalcato in massa alle sue spalle. Sono ben 11, infatti, ...

Golf – Discovery-PGA TOUR : accordo storico internazionale : Alleanza di 12 anni senza precedenti, a partire dal 2019 fino al 2030, che include i diritti live multipiattaforma al di fuori degli Stati Uniti, di tutto il circuito PGA TOUR Discovery e il PGA TOUR hanno ufficializzato un’alleanza strategica per creare una multipiattaforma internazionale dedicata al Golf che offrirà agli appassionati – su ogni schermo e device – tutti i momenti più importanti, i giocatori e i tornei di uno degli ...