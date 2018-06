Golf | KPMG Women’s PGA Championship 2018 | Brooke Henderson affianca So Yeon Ryu e Sung

oasport

: Nel mondo del golf femminile a coreana Sung Hyun Park, una delle candidate al titolo, è in vetta con 66 (-6) colpi… - GGusto : Nel mondo del golf femminile a coreana Sung Hyun Park, una delle candidate al titolo, è in vetta con 66 (-6) colpi… - TranSpoNewsEnIt : Energizzato Park prende di mira 8 principali in PGA KPMG femminile -

(Di sabato 30 giugno 2018) Due sudcoreane e una canadese svettano in testa alPGA, il terzo Major stagionale che va in scena sul percorso par 72 del Kemper LakesClub di Kildeer, nell’Illinois. SoRyu eHyun Park sono attualmente in testa alla classifica con 6 colpi sotto il par,te a metà gara dalla canadese, seconda un anno fa e vincitrice del torneo nel 2016. La Ryu è riuscita ad ergersi in prima posizione grazie ad una parte finale del round davvero entusiasmante, mentre laha approfittato dell’avvio favoloso nella giornata di ieri per tenersi stretto il primato accanto alla Park, anche lei meno performante rispetto all’eccellente primo giro in 66 colpi. Ai piedi del podio, un po’ a sorpresa, c’è la spagnola Carlota Ciganda, regolarista di alto profilo, che ha completato due giri quasi in fotocopia ...