Gm in allarme | con dazi Trump rischio migliaia tagli negli Usa

"Vaccinarsi è l'unico rimedio contro il morbillo" : allarme degli infettivologi : Gli infettivologi italiani della Simit non usano giri di parole: vaccinarsi è l'unico rimedio contro il morbillo, che torna a colpire persino "il civilissimo" Giappone, dichiarato free nel 2015...

Aereo perde i contatti - scatta l'allarme : Due velivoli caccia Eurofighter del 36° Stormo di Gioia del Colle , Ba, hanno intercettato un velivolo CESSNA di nazionalità portoghese, sulla tratta Ginevra - Brindisi, che aveva perso le ...

Velivolo perde il contatto radio - scatta l’allarme : decollati 2 caccia Eurofighter dell’Aeronautica Militare per scortarlo : Due velivoli caccia Eurofighter del 36° Stormo di Gioia del Colle (BA) hanno intercettato un Velivolo CESSNA di nazionalità portoghese, sulla tratta Ginevra – Brindisi, che aveva perso le comunicazioni radio con gli enti del controllo del traffico aereo in corrispondenza della zona aretina. Alle 10.00 circa di oggi i due caccia dell’Aeronautica Militare, in servizio di allarme sul territorio nazionale, sono decollati per identificare ...

L’allarme dell’Ufficio parlamentare di bilancio : “Con meno immigrati pensioni a rischio” : Una riduzione dei flussi migratori potrebbe mettere a rischio i conti dell'Inps. In poche parole: meno immigrati, pensioni più povere nel medio e lungo periodo. L'allarme è stato lanciato dall'Ufficio parlamentare di bilancio, che ha messo a confronto le proiezioni della Ragioneria generale dello Stato, del Fondo monetario internazionale e del Working group on ageing populations and sustainability (Awg) dell’Ecofin.Continua a leggere

Ticketmaster - allarme hacker sui biglietti dei concerti : decine di migliaia dati bancari rubati : È andata peggio agli utenti del resto del mondo, Italia compresa: chiunque, tra gli utenti che hanno acquistato biglietti per concerti ed altri spettacoli nel periodo compreso tra settembre 2017 e lo ...

Confindustria - allarme crescita : "Italia rallenta più del previsto. Serviranno manovre correttive" : Economia. Confindustria avverte che l'economia italiana rallenta piu' del previsto, che e' plausibile che servano manovre correttive da 9 miliardi quest'anno e da 11 miliardi nel 2019, che non e' chiaro come sia possibile conciliare con l'...

Nessuna manovra bis nel 2018. Il Tesoro respinge l'allarme di Confindustria sulla correzione da 9 miliardi : Nessuna manovra bis nel 2018. Il Tesoro respinge l'allarme lanciato da Confindustria, che ha definito "plausibile" la richiesta da parte di Bruxelles di una correzione da 9 miliardi quest'anno. "Non si farà nessun intervento di correzione quest'anno" è la linea che il ministro Tria ha intenzione di portare avanti secondo quanto apprende Huffpost da ambienti di via XX settembre.Il Centro studi di viale dell'Astronomia è stato ...

Nessuna correzione nel 2018. Il Tesoro respinge l'allarme di Confindustria sulla manovra da 9 miliardi : Nessuna correzione nel 2018. Il Tesoro respinge l'allarme lanciato da Confindustria, che ha definito "plausibile" la richiesta da parte di Bruxelles di una manovra da 9 miliardi quest'anno. "Non si farà nessun intervento di correzione quest'anno" è la linea che il ministro Tria ha intenzione di portare avanti secondo quanto apprende Huffpost da ambienti di via XX settembre.Il Centro studi di viale dell'Astronomia è stato ...

allarme Confindustria - PIL 2018 sarà peggio delle attese : Quest'anno la crescita sarà peggiore del previsto. A lanciare l'Allarme è il Centro studi di Confindustria , CSC, che prevede un rallentamento dell'economia italiana nel 2018-2019 'anticipato e più

allarme Confindustria - PIL 2018 sarà peggio della attese : Teleborsa, - Quest'anno la crescita sarà peggiore del previsto. A lanciare l'Allarme è il Centro studi di Confindustria , CSC, che prevede un rallentamento dell'economia italiana nel 2018-2019 "anticipato e più ampio" rispetto alle stime di dicembre 2017. Il PIL è previsto "quest'anno all'1,3% " e decelera ulteriormente "all'1,1% nel 2019 , dal +1,2%, . Le ...

allarme Confindustria - PIL 2018 sarà peggio delle attese : Quest'anno la crescita sarà peggiore del previsto. A lanciare l'Allarme è il Centro studi di Confindustria , CSC, che prevede un rallentamento dell'economia italiana nel 2018-2019 "anticipato e più ampio" rispetto alle stime di dicembre 2017. Il PIL è previsto "quest'anno all'1,3% " e decelera ulteriormente "all'1,1% nel 2019 , dal +1,2%, . Le ...

allarme Confindustria - PIL 2018 sarà peggio della attese : Quest'anno la crescita sarà peggiore del previsto. A lanciare l'Allarme è il Centro studi di Confindustria , CSC, che prevede un rallentamento dell'economia italiana nel 2018-2019 "anticipato e più ampio" rispetto alle stime di dicembre 2017. Il PIL è previsto "quest'anno all'1,3% " e decelera ulteriormente "all'1,1% nel 2019 , dal +1,2%, . Le ...

allarme droga tra i giovani Dai malesseri alle psicosi : quali sono le conseguenze? : L’Italia si conferma un Paese ai primi posti in Europa per il consumo di droghe, soprattutto fra i più giovani e soprattutto per la cannabis

Brexit - l’allarme dei costruttori inglesi : “Gli investimenti nell’auto diminuiscono” : Con la Brexit che incombe, il Regno Unito sta perdendo la fiducia degli investitori nel settore auto. Il monito viene direttamente dalla SMMT, l’associazione imprenditoriale dei costruttori inglesi, in pratica il cuore delle quattro ruote made in England. Che in una nota ufficiale sottolinea come, a fronte di buone performance fatte registrare lo scorso anno, i risultati del 2018 siano invece abbastanza deludenti. Ma andiamo con ordine. ...