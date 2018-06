Gli Stati in difficoltà saranno gestiti dalla Merkel | Italia nel mirino tedesco

Migranti - TravaGlio : “Salvini? Racconta bugie - perché Gli sbarchi continuano e i porti non sono stati chiusi” : “Salvini? Racconta bugie, perché gli sbarchi stanno continuando. L’Italia fortunatamente ha una Costituzione, deve rispettare dei trattati internazionali e la convenzione dei diritti dell’uomo. Quindi, continuano ad arrivare navi della Marina Militare Italiana e della nostra Guardia Costiera che portano i Migranti“. sono le parole pronunciate a Otto e Mezzo (La7) dal direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, che ...

Forte scossa di terremoto in Messico : avvertita neGli Stati di Jalisco e Colima [DATI e MAPPE] : 1/4 ...

Migranti - Giuseppe Conte dopo il ConsiGlio europeo : “Siamo stati un po’ prepotenti. Emmanuel Macron era stanco - lo smentisco” : Al termine del Consiglio europeo il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ammette di essere stato "un po' prepotente" durante il vertice con gli altri capi di Stato. Sulla questione dei centri d'accoglienza è scontro con Macron. Per il presidente francese riguardano solo i paesi d'approdo, ma Conte: "Macron era stanco, lo smentisco".Continua a leggere

Congresso USA approva disegno di legge sull'ammissione neGli Stati Uniti del 51° stato - : Il nuovo stato potrebbe essere l'isola di Porto Rico, i cui residenti hanno già la cittadinanza statunitense, ma non partecipano alle elezioni presidenziali e non hanno rappresentanti a pieno titolo ...

Ultrà del Milan e sua moGlie arrestati per tentata estorsione : Milano, 29 giu. , askanews, Francesco Lucci, noto ultras del Milan e fratello di Luca Lucci, capo del tifo organizzato della curva rossonera in carcere dal 4 giugno scorso per traffico di droga, è ...

Milano : arrestati ultras milanista e sua moGlie per estorsione (2) : (AdnKronos) - Lucci avrebbe preteso di ricevere 300mila euro di cui 50mila entro sette giorni come anticipo. Dopo alcuni giorni, al negozio si è ripresentata la Fasciano - nel frattempo assente dal lavoro per malattia - per cercare di convincere il suo datore di lavoro a dare al marito i soldi richi

Milano : arrestati ultras milanista e sua moGlie per estorsione : Milano, 29 giu. (AdnKronos) - Francesco Lucci, 39 anni, noto ultras della Curva Sud del Milan, è stato arrestato ieri in flagranza di reato per estorsione dagli agenti della Digos di Milano. Insieme a lui, che già in passato è stato sottoposto a Daspo e affidamento in prova ai servizi sociali per re

Il “sortition” di Grillo e Gli statisti per caso : In fondo una sua logica, per quanto perversa, ce l’ha eccome, il dire, nell’era della supposta democrazia dell’uno vale uno che finisce con l’esaltare il principio dell’uno vale l’altro, che tanto vale sceglierli a sorte, deputati e senatori. C’è poco da fare, insomma, Beppe Grillo ci vede, una volt

Sparatoria nella sede di un giornale neGli Stati Uniti : ci sarebbero 4 morti. L'aggressore arrestato dalla polizia : Sparatoria nella redazione del giornale Capital Gazette ad Annapolis, nel Maryland. Lo sceriffo ha dichiarato che ci sono alcuni feriti. Testimoni sostengono che ci sarebbero 4 vittime....

Sparatoria nella sede di un giornale neGli Stati Uniti : ci sarebbero morti. L'aggressore arrestato dalla polizia : Sparatoria nella redazione del giornale Capital Gazette ad Annapolis, nel Maryland. Lo sceriffo ha dichiarato che ci sono alcuni feriti. Testimoni sostengono che ci sarebbero varie vittime....

MotoGp - Valentino Rossi sfiduciato dopo Gli ultimi test : “non ci sono stati miGlioramenti che possano farci vincere ad Assen” : Scatta il week-end di Assen, Valentino Rossi esprime le proprie considerazioni in vista della gara sul circuito olandese sottolineando di voler lottare almeno per il podio Archiviato il Gp di Barcellona, il circus della MotoGp si sposta ad Assen, dove esattamente un anno fa la Yamaha conquistava la sua ultima vittoria con Valentino Rossi. Jorge Lorenzo riparte dalle due vittorie consecutive ottenute nelle ultime due gare, mentre i suoi ...

Volvo - la prima fabbrica neGli Stati Uniti : A Charleston, South Carolina, un investimento da oltre un miliardo di dollari, 4000 addetti, 150mila auto all'anno prodotte prevalentemente per il mercato Usa

Germania fuori dal Mondiale - tutti Gli ex al veleno. Neuer : "Siamo stati patetici" : La stampa tedesca ha attaccato la nazionale di Loew che quattro anni fa sollevava al cielo la coppa del mondo in Brasile . Lothar Matthäus, ex pilastro della Germania , ai microfoni della Bild ha ...

"PlayStation non ha solo la miGliore lineup ma anche la più ampia di tutti i tempi" : Per quanto sulla qualità si possa sempre discutere dato che i gusti sono inevitabilmente gusti (e che nonostante le valutazioni medie mettere d'accordo tutti è praticamente impossibile), non si può negare il fatto che Sony stia proponendo una lineup quantitativamente più importante rispetto alla concorrenza.Dopo aver lodato il lavoro dei creatori e l'importanza dell'assoluta libertà creativa, il capo della divisione europea dei Sony Worldwide ...