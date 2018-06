Gli smartphone Nokia potrebbero ricevere Android P all’inizio di agosto

Il nuovo chip Qualcomm QCC3026 permetterà ai produttori di dotare Gli smartphone di auricolari wireless competitivi : Nelle scorse ore è stato annunciato Qualcomm QCC3026, un SoC Bluetooth che consentirà agli sviluppatori di introdurre rapidamente sul mercato auricolari wireless L'articolo Il nuovo chip Qualcomm QCC3026 permetterà ai produttori di dotare gli smartphone di auricolari wireless competitivi proviene da TuttoAndroid.

Huawei lancerà il primo smartphone 5G nel 2019 battendo tutti Gli altri : Huawei vuole battere sul tempo tutti gli altri produttori e potrebbe presentare il primo smartphone 5G già nel 2019, anticipando l’arrivo della quinta generazione di trasmissione dati prevista per il 2020. Huawei sarà la prima? Huawei non perde tempo ed è al lavoro sugli smartphone di prossima generazione, quelli che dovranno essere compatibili con il nuovo standard di comunicazione mobile che si prevede possa partire nel 2020. La data non ...

A Milano si viaggia contactless : il biGlietto della metro si paga con lo smartphone : Milano, 29 giu. (Labitalia) – Addio file davanti alle macchinette, con l’incubo degli spiccioli. Addio anche, con gran vantaggio dell’ambiente, a quel pezzetto di carta, scontrino o biglietto, che prima doveva essere stampato in milioni di copie. Nel metrò milanese ora si viaggia leggeri, grazie alla rivoluzione digitale avviata, per prima in Italia, da , l’Azienda Trasporti Milanesi di proprietà del Comune di ...

A Milano si viaggia contactless : il biGlietto della metro si paga con lo smartphone : Milano, 29 giu. (Labitalia) – Addio file davanti alle macchinette, con l’incubo degli spiccioli. Addio anche, con gran vantaggio dell’ambiente, a quel pezzetto di carta, scontrino o biglietto, che prima doveva essere stampato in milioni di copie. Nel metrò milanese ora si viaggia leggeri, grazie alla rivoluzione digitale avviata, per prima in Italia, da , l’Azienda Trasporti Milanesi di proprietà del Comune di Milano: il ...

A Milano si viaggia contactless : il biGlietto della metro si paga con lo smartphone : Addio file davanti alle macchinette, con l'incubo degli spiccioli. Addio anche, con gran vantaggio dell'ambiente, a quel pezzetto di carta, scontrino o biglietto, che prima doveva essere stampato in ...

Gli smartphone OnePlus riceveranno nuove versioni di Android per due anni : (Foto: Lorenzo Longhitano) Buone notizie per chi ha messo ultimamente le mani su un dispositivo OnePlus: il gruppo ha comunicato in queste ore, attraverso un intervento sul suo forum online, l’intenzione di mantenere aggiornati i propri telefoni con nuove versioni di Android per un periodo totale di due anni dal loro rilascio. La comunicazione, che assume il valore di un vero e proprio impegno da parte della società, per i telefoni che ...

Edge Screen permette di sfruttare le funzionalità di Galaxy Edge su tutti Gli smartphone e tablet : Edge Screen è un'applicazione che mette a disposizione dell'utente un launcher con un pannello laterale accessibile da qualsiasi luogo con uno swipe che permette di avviare le app preferite, modificare le impostazioni di sistema, chiamare determinati contatti, controllare la riproduzione della musica, gli eventi del calendario e accedere a cartelle e file. L'articolo Edge Screen permette di sfruttare le funzionalità di Galaxy Edge su tutti gli ...

Sono sette Gli smartphone Huawei che riceveranno Android 8.0 Oreo a partire da domani : Huawei annuncia il roll out, a partire da domani, dell'aggiornamento a Android 8.0 Oreo, con interfaccia EMUI 8.0, per sette smartphone. L'articolo Sono sette gli smartphone Huawei che riceveranno Android 8.0 Oreo a partire da domani proviene da TuttoAndroid.

Gli italiani amano smartphone - tablet - Internet e social network : L'ultimo report di Agi-Censis, presentato in occasione dell'Internet Day, ci svela quali sono le abitudini degli italiani per quanto riguarda l'uso degli smartphone L'articolo Gli italiani amano smartphone, tablet, Internet e social network proviene da TuttoAndroid.

Tim Cook : “In tanti passano troppo tempo suGli smartphone. Pensiamo a come aiutarli” : “Volevamo che la gente grazie ai dispositivi facesse cose altrimenti impossibili. Ma se si passa tutto il tempo sullo smartphone, significa che se ne sta passando troppo”. Il ceo di Apple Tim Cook, parlando a un evento organizzato in settimana da Fortune, ha lanciato l’allarme su come l’uso dell’iPhone per molte persone si sia trasformato in una dipendenza. “Non avremmo mai voluto che le persone abusassero dei ...

Ecco il nuovo listino di Vodafone deGli smartphone Huawei a rate : A partire dal 24 giugno scorso è entrato in vigore il nuovo listino di Vodafone relativo agli smartphone Huawei a rate. All'interno trovate tutte le informazioni relative ai prezzi aggiornati correlati alle varie promozioni telefoniche dell'operatore di tutti gli smartphone in vendita del brand, dai più economici ai più costosi. L'articolo Ecco il nuovo listino di Vodafone degli smartphone Huawei a rate proviene da TuttoAndroid.

AnTuTu ha pubblicato le preferenze deGli utenti di smartphone di maggio 2018 : AnTuTu ha da poco reso pubblico un report molto completo e dettagliato relativo alle preferenze degli utenti di smartphone Android per il mese di maggio 2018. L'articolo AnTuTu ha pubblicato le preferenze degli utenti di smartphone di maggio 2018 proviene da TuttoAndroid.

Privacy a rischio a causa delle batterie deGli smartphone : Un rapporto ad opera del Clusit, l'Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica parla di un nuovo fattore di rischio per la sicurezza e la Privacy contro hacker e malintenzionati. Si tratta delle batterie di ultima generazione utilizzate sugli smartphone, strumento che può essere utilizzato per monitorare attività e risalire perfino a password e informazioni più delicate. L'articolo Privacy a rischio a causa delle batterie degli ...

Wearable Widgets porta i widget presenti nello smartphone suGli smartwatch Wear OS : Wearable widgets è un'applicazione che offre la possibilità di portare i widget sugli smartwatch Wear OS per controllarli dal polso. L'app è essenzialmente uno "screencasting" dei widget che sono in esecuzione sullo smartphone ed è possibile utilizzarli sull'orologio in tre modalità: come app tradizionale, come quadrante oppure come widget 2x2 e più piccoli. L'articolo Wearable widgets porta i widget presenti nello smartphone sugli smartwatch ...