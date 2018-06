Gli eventi estivi delle aziende Cia

Castellana Grotte - Bari - : dal 1° al 29 luGlio eventi in largo Porta Grande e piazza Garibaldi : Dopo questo primo appuntamento, largo Porta Grande si trasformerà in un vero e proprio villaggio del divertimento, fra spettacoli di varia natura, giochi e intrattenimento per bambini. Se la ...

Abruzzo dal Vivo - presentati Gli eventi del Progetto Genius Loci in programma dal 1 al 20 luglio nei comuni del cartere : ... il Direttore Artistico Federico Fiorenza, Gabriele Ciaccia del Teatro dei Colori, Antonia Renzella di Acculae, Annarita Rossi ei e-Motion e i sindaci dei comuni che ospiteranno gli spettacoli , ...

Petrosino Estate 2018 : Roy Paci e Aretuska e Rockarossa Gli eventi clou del cartellone : Musica e arte, artigianato e sport, senza tralasciare il sociale e la cultura, i sapori, l'ambiente e la legalità. Sono questi gli ingredienti che compongono il cartellone 'Petrosino Estate 2018', ...

Petrosino Estate 2018 : Roy Paci e Aretuska e Rockrossa Gli eventi clou del cartellone : ... sulla cultura, sulla musica, sul teatro e sulle nostre bellezze naturali per noi è molto importante, perché crediamo fortemente che ciò rappresenti un volano per la nostra economia. I dati sul ...

Piacenza e provincia : Gli eventi da venerdì 29 giugno a domenica 1° luglio : Musica, spettacoli, performances artistiche e tanto divertimento in tutto il centro storico, con oltre duecento eventi diffusi, per cinque notti bianche indimenticabili. Nella splendida cornice di ...

Il nuovo trailer di The Banner Saga 3 riassume Gli eventi accaduti negli episodi precedenti : Dal 2014, la serie The Banner Saga di Stoic Studio racconta una storia avvolta nel mistero all'interno della mitologia norrena. Ora, con la serie che si concluderà il mese prossimo con The Banner Saga 3, è un buon momento per riassumere gli eventi più importanti della trilogia narrati fino ad ora. Questo si propone di fare il nuovo trailer.Come riporta Dualshockers, lo sviluppatore Stoic Studio ha rilasciato un nuovo trailer per The Banner Saga ...

Eppi Summer 2018 - il ricchissimo calendario deGli eventi dell'estate di Loano : Come ogni anno, il cuore degli eventi estivi sarà l'arena estiva del Giardino del Principe, sul cui palco andranno in scena concerti, spettacoli teatrali e di cabaret ed una grande varietà di altre ...

Torino Tattoo Convention - tutti i numeri di uno deGli eventi più importanti dedicati ai tatuaggi [GALLERY] : numeri pazzeschi per la Torino Tattoo Convention in scena al Palavela il 14, 15 e 16 settembre 340 tatuatori provenienti da tutto il mondo, 50 stand degli operatori e fornitori più importanti del settore, oltre 10.000 visitatori attesi… per una 3 giorni ad alto tasso di inchiostro! Torino è pronta ad ospitare anche quest’anno la Torino Tattoo Convention, confermandosi ancora una volta la capitale internazionale del tatuaggio. Guadagnatasi di ...

Grottammare : ''Sacra 2018'' - oltre 40 eventi fino all'8 LuGlio : Concerti, incontri e spettacoli itineranti: la prima settimana della Sacra 2018, che si è aperta sabato 23 giugno, scorrerà densa di appuntamenti civili e religiosi, in vista del corteo storico di domenica 1 Luglio che ...

Westworld - la cronologia di tutti Gli eventi delle due stagioni : Vi siete persi tra i piani temporali di Westworld? Non vi è chiaro se Bernard, ci è o ci fa, se Ford è realmente vivo e esattamente che diamine di storia è quella della Ghost Nation? Per aiutarvi nell’orientamento dei vari archi temporali della serie di Jonathan Nolan e Lisa Joy abbiamo preparato questa timeline che cerca di ricostruire con una certa precisione gli eventi che hanno costellato il parco, dalla creazione del primo host ...

18 eventi da non perdere per la miGliore estate 2018 nelle Marche : Ora che è estate ci richiama anzitutto il suo mare tra i più belli d’Italia che bagna spiaggia lunghe e bianche, e da sempre amiamo i parchi e le colline che lo incorniciano con castelli e casolari medioevali, i borghi di incomparabile bellezza e le sue città dove si è scritta la storia d’Italia: perché le Marche sono una terra dalla Bellezza Infinita in cui c’è tutto. E come se tutto questo non bastasse, offrono sempre un pretesto in più ...

Meghan Markle - scarpe troppo grandi aGli eventi ufficiali : ecco il motivo del dettaglio di stile : La duchessa del Sussex è certamente conosciuta per essere sempre impeccabile nei suoi look agli eventi ufficiali. Durante la sua prima apparizione al Royal Ascot, Meghan indossava un...

Tra birra e circo - la Granda si scalda con Gli eventi della prima domenica di estate : Come ogni inizio di fine settimana TargatoCn offre una rapida carrellata di alcuni degli eventi più significativi della nostra provincia: - Mirabilia entra nel vivo domenica con 14 spettacoli a ...