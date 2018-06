Gli astici vanno e vengono | col riscaldamento globale

Concorso dirigenti scolastici - Gli esclusi da procedura riservata bussano al Ministro Bussetti : Al neo titolare del Miur giunge la richiesta di intervento per la diversità di trattamento dei docenti che hanno partecipato al Concorso per dirigenti scolastici del 2004 e 2006 rispetto ai colleghi ...

Castellammare - Attivato 'punto scuola' per consulenza legale a beneficio deGli operatori scolastici : Per ulteriori informazioni sull'attività dello studio legale è possibile visitare il sito internet https://scuolalex.it/ Gli ultimi articoli di Cronaca Castellammare - Spaccio di cocaina a Licerta, ...

Cile - raid polizia contro i preti pedofili/ Controlli neGli uffici ecclesiastici : la Chiesa collabora : La Chiesa cattolica Cilena si è detta disposta a fornire ogni tipo di collaborazione alle autorità giudiziarie nello scandalo pedofilia che ha coinvolto i vertici religiosi(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 18:07:00 GMT)

Concorso Dirigenti Scolastici : 23 luGlio prove preselettive - news 12/06 : Dopo tante indiscrezioni e parecchi rinvii finalmente oggi il neo Ministro alla Pubblica Istruzione, Marco Bussetti, ha reso nota la data delle prove preselettive del Concorso per i nuovi Dirigenti Scolastici. Finalmente le prove preselettive del Concorso per Dirigenti Scolastici 2018: si inizia il 23 luglio, dal 27 giugno online il data base con 40.000 […] L'articolo Concorso Dirigenti Scolastici: 23 luglio prove preselettive, news 12/06 ...

Savona : meGlio libri gratis o miGliori servizi scolastici? : La Scuola è finita ma il pensiero è già rivolto al prossimo anno scolastico. La proposta che arriva dal Comune di Savona, e rivolta ai genitori dei bambini di scuola primaria, è stata quella di scegliere se godere del sussidio gratuito per i libri scolastici o se rinunciarvi in favore di migliori servizi scolastici. Vediamo […] L'articolo Savona: meglio libri gratis o migliori servizi scolastici? proviene da Scuolainforma.

Giornata deGli Oceani : dall’Italia impegno per la tutela del mare e contro i rifiuti plastici : ‘Clean our ocean’ è il tema cui è dedicata la Giornata mondiale degli Oceani di questo anno che si celebra oggi in tutto il mondo. In questa occasione la Farnesina ricorda che è un argomento su cui l’Italia è impegnata su due fronti: da una parte promuovendo la protezione di aree marine e dall’altro combattendo i rifiuti plastici che danneggiano l’ambiente e la fauna marina. Sul primo fronte a livello nazionale l’Italia ha raggiunto una quota ...

Scuola - tutti i dirigenti scolastici possono guidare Gli esami di maturità : Le Commissioni degli esami di Stato della Scuola secondaria superiore non possono essere precluse ai dirigenti scolastici non in servizio in quel ciclo scolastico , a partire da quelli che operano ...

Giornata Mondiale dell’Ambiente : Whirlpool EMEA - entro il 2025 componenti plastici riciclati al 100% neGli elettrodomestici : Whirlpool EMEA annuncia oggi di aver risposto positivamente all’invito della Commissione Europea a impegnarsi nella riduzione dei rifiuti di plastica e nell’utilizzo di plastica riciclata. L’iniziativa si inserisce nella più ampia cornice della Strategia UE per la plastica, adottata dalla Commissione Europea a gennaio di quest’anno, volta a salvaguardare l’ambiente dall’inquinamento da plastica e, al contempo, a promuovere un modello di economia ...

Triathlon - World Cup CaGliari 2018 : Delian Stateff e Davide Uccellari fantastici - benissimo la squadra italiana : Per una volta siamo stati profeti in Patria, per una volta, la prima in assoluto, l’Italia ha piazzato due atleti sul podio di una tappa di World Cup: a Cagliari nella frazione italiana del circuito mondiale del Triathlon, gli azzurri Delian Stateff e Davide Uccellari hanno chiuso rispettivamente al primo ed al terzo posto nella gara maschile. Gara decisamente positiva per la squadra italiana, che ha centrato il nono posto con Gianluca ...

Pompei - scoperta la Casa dei Delfini : “Tra Gli scavi anche Gli affreschi di animali fantastici” : Nuove sorprese dagli scavi di Pompei. In questi giorni sta venendo alla luce una nuova Casa, la Domus dei Delfini, lussuosa e raffinata dimora in cui finora sono stati rinvenuti affreschi dai colori vivaci, tra cui spiccano numerosi dettagli: un pavone, un pappagallo, una pernice, caprioli, animali fantastici e i Delfini che danno il nome alla Casa.Continua a leggere

Lutto nel mondo della musica : ha creato ritmi fantastici e vissuto una grande vita. L’annuncio della fiGlia : Le sue sono state note inconfondibili. Una carriera luminosa trascorsa al fianco dei più grandi in assoluto, ma non ha mai vissuto neanche un giorno all’ombra di nessun big. Grazie al suo incredibile talento si è aggiudicato persino un Grammy Award (l’ambito Oscar della musica) e la sua carriera è stata brillante, anche in qualità di talent scout. Se ne è andato all’età di 65 anni il chitarrista di Miles Davis, nonché ...