Giulia De Lellis torna con Andrea Damante | a breve l’annuncio ufficiale?

Giulia De Lellis e Andrea Damante di nuovo insieme? Lo sfogo durissimo di lei sui social : Giulia De Lellis e Andrea Damante, la telenovela continua. Nonostante i due abbiano da tempo chiuso la loro storia, alcuni dettagli sui social hanno fatto pensare ai fan a un

Giulia De Lellis giustifica lo sfogo su Instagram : Giulia De Lellis chiede scusa per le offese fatte sui social Giulia De Lellis ha perso la calma durante la giornata di ieri, criticando ed insultando tutti gli haters per via delle cose che dicevano riguardo il suo riavvicinamento a Andrea Damante. Giulia De Lellis dopo il duro sfogo ha voluto ieri sera chiedere scusa a tutti per le parole usate e ha precisato contro chi voleva indirizzare le parole usate durante la giornata. L’ex ...

Uomini e donne - Andrea Damante e Giulia De Lellis visti insieme in barca : Nuovo avvistamento per Andrea Damante e Giulia De Lellis, stavolta su una barca e in un ristorante a cena (alla quale avrebbero partecipato anche la mamma e il fratello di lei), in Sardegna. Andrea Damante e Giulia de Lellis di nuovo insieme? (foto) prosegui la letturaUomini e donne, Andrea Damante e Giulia De Lellis visti insieme in barca pubblicato su Gossipblog.it 30 giugno 2018 10:27. ...

Giulia De Lellis - lo sfogo shock : “siete pesanti come delle merde” - poi la marcia indietro [VIDEO] : Giulia De Lellis dopo gli ultimi avvistamenti con Andrea Damante è stata attaccata dai fan, ecco la discutibile risposta social della fashion blogger Giulia De Lellis è stata negli ultimi giorni subissata di domande e di attacchi da parte dei suoi follower ed oggi ha perso la calma. La fashion blogger nota per la sua storia d’amore (ormai finita) con Andrea Damante, nata all’interno del programma ‘Uomini e Donne’, ...

Danilo Aquino contro Giulia De Lellis / "Vai a lavorare - esci dai social e vedi che nessuno ti dice niente" : Danilo Aquino contro Giulia De Lellis. L'ex gieffino attacca la ragazza dopo il suo sfogo su Instagram: "Vai a lavorare, esci dai social e vedi che nessuno ti dice niente"(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 22:20:00 GMT)

Giulia De Lellis attaccata da Danilo Aquino del GF : “Vai a lavorare!” : Giulia De Lellis, lo sfogo sui social non piace a Danilo Aquino: il duro attacco dell’ex concorrente del GF Da quando Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono lasciati i due, inevitabilmente, hanno dovuto fare i conti anche con l’attenzione sempre più morbosa di alcuni loro follower. I fan della coppia, infatti, hanno seguito […] L'articolo Giulia De Lellis attaccata da Danilo Aquino del GF: “Vai a lavorare!” ...

Giulia De Lellis new look. E dal parrucchiere incontra l'amica Valeria Marini : Mente continua il giallo del suo riavvicinamento all'ex fidanzato, conosciuto a 'Uomini e donne', Andrea Damante, Giulia De Lellis si fa coccolare dal suo parrucchiere dove incontra anche l'amica ...

Giulia e Andrea a cena insieme : la De Lellis sbotta : Giulia De Lellis risponde alle critiche ricevute sui social Il caratterino vivace della bella romana non è certo una novità per il pubblico che la segue ormai da circa due anni. Sin dall’inizio del suo percorso a Uomini e Donne, Giulia De Lellis, non si è mai fatta problemi a replicare contro chi la criticasse. […] L'articolo Giulia e Andrea a cena insieme: la De Lellis sbotta proviene da Gossip e Tv.

Gossip U&D/ Giulia De Lellis perde le staffe contro i fan : 'Siete depressi e malati' : Giulia De Lellis perde le staffe contro tutti quei fan che hanno osato commentare il suo netto riavvicinamento con Andrea Damante, l'ex fidanzato conosciuto a Uomini e Donne. I due si sono lasciati qualche mese fa e in quel contesto la De Lellis precisò che Damante l'avrebbe rivista 'l'anno del mai' ma a quanto pare le cose sono cambiate. Tuttavia l'ex protagonista del Grande Fratello Vip non ha gradito le polemiche delle ultime ore sul suo ...