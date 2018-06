Gioco del Ponte 2018 – Meteo e Programma

I pericoli del Gioco d'azzardo : Situazione allarmante anche in Molise : ...un settore poco produttivo e alcune volte legato al riciclo di denaro sporco piuttosto che finire nell'indotto di piccole imprese che costituiscono la parte sana e produttiva della nostra economia. ...

Duchamp il burlone si prendeva Gioco delle interpretazioni dei critici d'arte : Massimiliano Parente N el suo celebre saggio Interpretazione e sovrainterpretazione Umberto Eco definisce i limiti di ciò che possiamo leggere o meno in un'opera d'arte, ossia cosa è intenzionale e ...

Le divisioni che fanno il Gioco dell’ultradestra : Una lampante quanto significativa eterogenesi dei fini è la mutazione, avvenuta da un giorno all’altro, dell’agenda dei lavori del Consiglio europeo in corso a Bruxelles. In cima ai...

Pensioni d’oro - l’economista Brambilla : “Boeri sia prudente. Toccare le regole del Gioco è molto preoccupante” : “Al presidente dell’Inps chiedo sempre molta prudenza nel calcolare i conti altrui. Fossi in lui e in alcuni politici avrei molta prudenza nell’andare a Toccare le Pensioni d’oro. Toccare le regole in gioco è molto preoccupante. Evitiamo il conto contributivo“. Queste le parole dell’economista Alberto Brambilla, presidente Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, in materia di Pensioni, presente al ...

Le divisioni che fanno il Gioco dell’ultradestra : Una lampante quanto significativa eterogenesi dei fini è la mutazione, avvenuta da un giorno all’altro, dell’agenda dei lavori del Consiglio europeo in corso a Bruxelles. In cima ai...

Addio alla pubblicità del Gioco d’azzardo nel calcio? La proposta di Luigi Di Maio che può ‘rovinare’ la Serie A : Il calcio si prepara ad una nuova rivoluzione? Luigi Di Maio contro la sponsorizzazione del gioco d’azzardo nel mondo del pallone Una rivoluzione nel mondo del calcio potrebbe essere vicina. Il nuovo governo, nella persona del ministro dello Sviluppo economico e ministro del Lavoro e delle politiche sociali Luigi Di Maio, si sta muovendo affinché gli sponsor delle aziende di scommesse vengano vietati a squadre e tv. Proprio come ...

L’ampliamento del mercato del Gioco a distanza : quando lo sviluppo dell’offerta amplia la base della clientela. : In Italia, il settore del gioco a distanza sembrava aver subito una flessione, dopo i primi 3 anni di avvio

MONZA - TRUFFA DA UN MILIONE DI EURO : ARRESTATE DUE SORELLE/ Schiave del Gioco d'azzardo : il caso finì in tv : MONZA, TRUFFA da un MILIONE di EURO, due SORELLE raggiravano parenti e amici: promettevano finti investimenti in posta, ma in realtà si intascavano i soldi e giocavano alle macchinette(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 17:00:00 GMT)

Serie A - il decreto Di Maio contro le pubblicità del Gioco d'azzardo potrebbe costare caro : ... la scelta di Luigi Di Maio di vietare qualsiasi tipo di pubblicità legata al mondo delle scommesse , bannando quindi gli spot in tv, ma anche le sponsorizzazioni che sono quelle che più interessano ...

MIGRANTI - ITALIA PRONTA A BLOCCARE CONCLUSIONI CONSIGLIO UE/ Conte : "In Gioco i valori dell'Europa unita" : MIGRANTI, Giuseppe Conte alla Camera: "il trattato di Dublino va superato". Il discorso al Parlamento in vista del CONSIGLIO Ue del 28-29 giugno: il premier terrà la linea-Salvini(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 18:55:00 GMT)

The Wardrobe : rese ufficiali le date d'uscita del Gioco su Switch e PS4 : Lo studio italiano C.I.N.I.C. Games ha annunciato le date di disponibilità per PS4 e Nintendo Switch di The Wardrobe, l'affascinante punta e clicca già arrivato su Steam nei primi mesi del 2017. Come riporta Gematsu il gioco sarà disponibile su Switch tra circa una settimana, dal 6 luglio, mentre arriverà su PS4 soltanto alla fine dello stesso mese. The Wardrobe potrà essere acquistato al prezzo di 14,99 euro e ci metterà nei panni del giovane ...

Sucker Punch : la grandezza del mondo di Gioco di Ghost of Tsushima rispetterà le aspettative dei giocatori : Hai una serie di aspettative su quanto sia grande il mondo, e quelle saranno soddisfatte . " Ma la vera misura di un mondo di gioco, dal mio punto di vista, non è quanto è grande, quanto misura in ...

Giuseppe Conte : Consiglio europeo "spartiacque" - sui migranti "in Gioco i valori dell'Europa" : Il Governo "in Europa parla con una voce sola ferma e risoluta", sulla migrazione "sono in gioco i valori dell'Europa unita, e l'Italia continuerà a fare la sua parte perché l'Europa sia all'altezza del suo compito" e perché il vertice di Bruxelles sia "uno spartiacque" per un'Europa "più forte, più giusta e più equa".Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, riferendo alla Camera in vista del Consiglio ...

Migranti - Giuseppe Conte alla Camera : “Italia farà la sua parte - sono in Gioco i valori dell’Ue” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte riferisce alla Camera in vista del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno e concentra la sua attenzione soprattutto sul tema dei Migranti: "Sulla migrazione sono in gioco i valori dell'Ue, l'Italia continuerà a fare la sua parte, da anni salviamo l'onore dell'Europa nel Mediterraneo".Continua a leggere