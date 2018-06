Giochi Mediterraneo | Italia boxe d' oro

Pallanuoto femminile - Giochi del Mediterraneo 2018 : Italia-Spagna 8-9. Setterosa d’argento - ma quanti rimpianti : Il Setterosa manca l’appuntamento con la storia dei Giochi del Mediterraneo: la prima medaglia d’oro in assoluto della Pallanuoto femminile è della Spagna, che batte in finale l’Italia per 9-8. Medaglia di bronzo alla Grecia, che batte 15-5 la Francia, mentre il quinto posto è del Portogallo, che supera 16-8 la Turchia. Avvio positivo per il Setterosa, che sblocca con Garibotti, ma Forca pareggia subito. Ancora Garibotti ...

Atletica - Giochi del Mediterraneo 2018 : L’ITALIA CORRE! Oro nella 4x100m - Tortu vince il duello con Guliyev : L’Italia ha vinto la medaglia d’oro nella 4×100 ai Giochi del Mediterraneo 2018: la nostra staffetta ha trionfato con pieno merito al termine di una gara tiratissima e di buon spessore tecnico. Gli azzurri erano volati a Tarragona (Spagna) per conquistare il titolo nella competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum e non hanno deluso le aspettative, facendo capire che questa formazione può ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : URAGANO DI ORI! L’Italia vince il medagliere : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi sabato 30 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

Boxe - Giochi del Mediterraneo 2018 : MUSCOLI ITALIA! Di Serio e Mouhiidine epocali - doppietta trionfale. Cavallaro d’argento : Si chiude con due ori e un argento la cavalcata dell’Italia di Boxe ai Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona. Raffaele Di Serio e Aziz Abbes Mouhiidine hanno reso ancor più bello il loro titolo, perché insieme hanno lanciato l’Italia verso il 50° trionfo in questa edizione. Non è riuscito a fare tris Salvatore Cavallaro, che ha comunque conquistato la medaglia d’argento. Primo a salire sul ring è stato Di Serio nella ...

LIVE Pallanuoto femminile - Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : Italia-Spagna vale l’oro : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale della finale del torneo di Pallanuoto femminile dei Giochi del Mediterraneo: il Setterosa, dopo aver superato la Francia e strapazzato la Turchia, affronterà la Spagna, che dopo aver vinto in modo sofferto contro la Grecia, ha maramaldeggiato contro il Portogallo. OASport vi propone la DIRETTA LIVE della finale del torneo di Pallanuoto femminile ai Giochi del Mediterraneo: cronaca in ...

Taekwondo - Giochi del Mediterraneo 2018 : Davide Spinosa bronzo nei -68 kg - gli ultimi ori per lo spagnolo Perez Polo e la serba Bajic : Davide Spinosa conquista la medaglia di bronzo nel Taekwondo ai Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona, in Spagna. L’azzurro è salito sul terzo gradino del podio nella categoria -68 kg, regalando al Bel Paese l’unica medaglia della disciplina nella competizione iberica. Spinosa è stato sconfitto in semifinale dallo spagnolo Javier Perez Polo, che ha prevalso 29-4 non lasciando scampo all’azzurro, il quale in precedenza si ...

ITALIA REGINA DEL MARE NOSTRUM! Gli azzurri vincono il medagliere dei Giochi del Mediterraneo - quarto trionfo di fila : IMPERATORI DEL MARE NOSTRUM! L’ITALIA ha matematicamente vinto il medagliere dei Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva che si concluderà domani a Tarragona (Spagna). La nostra Nazione ha confermato il proprio strapotere sportivo su questa zona geografica, imponendosi nella speciale classifica per la quarta volta consecutiva (la 13esima nella nostra storia su 18 edizioni disputate): da Almeria 2005 non conosciamo rivali, ...

Giochi del Mediterraneo - l’Italia vince il medagliere con una giornata d’anticipo : azzurri irraggiungibili : La Nazionale italiana vince con una giornata d’anticipo i Giochi del Mediterraneo, gli azzurri sono infatti irraggiungibili dalla Spagna L’Italia vince con un giorno di anticipo il medagliere dei Giochi del Mediterraneo di Tarragona. La certezza aritmetica è arrivata con la vittoria dell’oro da parte del pugile Raffaele Di Serio, che ha sconfitto l’albanese Zanelli per 5-0 nella categoria -56 kg. L’Italia sale ...

Medagliere Giochi del Mediterraneo 2018 : ITALIA IN TRIONFO! Gli azzurri vincono! Demolite Spagna e Turchia - quota 50 ori : I Giochi del Mediterraneo 2018 si disputeranno a Tarragona (Spagna) dal 22 giugno al 1° luglio. La XVIII edizione di questa competizione multisportiva, riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum, regalerà come sempre grande spettacolo. L’ITALIA punta a vincere il Medagliere come accade ininterrottamente da Almeria 2005: l’obiettivo è quello di confermare la nostra supremazia in questa area geografica e di ribadire il ...

Tennistavolo - Giochi del Mediterraneo 2018 : Italia out nei quarti con entrambe le squadre : Si ferma ai quarti di finale la corsa di entrambe le formazioni azzurre del Tennistavolo ai Giochi del Mediterraneo: se per le donne la sfida contro la Spagna era abbastanza difficile, dopo il secondo posto nel girone di ieri, fa più male l’eliminazione della formazione maschile, estromessa dal Portogallo, dato che ieri la nostra selezione aveva vinto il raggruppamento. Nei quarti femminili l’Italia ha ceduto con un netto 0-3 alla ...

Pallanuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : l’Italia chiude al quinto posto. Francia schiantata 15-2 : L’Italia della Pallanuoto maschile chiude al quinto posto i Giochi del Mediterraneo: il Settebello nella finalina di consolazione ha battuto per 15-2 la Francia. Al settimo posto il Portogallo, che ha superato per 6-4 la Turchia. Nel tardo pomeriggio le finali per le medaglie del torneo femminile: Setterosa in acqua per l’oro alle ore 19.30 contro la Spagna. La nazionale italiana maschile invece oggi ha onorato la competizione, dopo ...

Tennis - Giochi del Mediterraneo 2018 : Jacopo Berrettini conquista il bronzo. Oro per il marocchino Ouahab : Anche l’Italia del Tennis regala una medaglia alla spedizione azzurra presente ai Giochi del Mediterraneo 2018. Jacopo Berrettini conquista il bronzo nel singolare maschile dopo aver sfruttato il ritiro del marocchino Amine Ahouda. Il giovane azzurro, classe 1998, però, era nettamente in vantaggio sul Tennista africano dopo aver vinto il primo set per 6-0 ed essere stato avanti anche nel secondo per 3-0. Il Marocco ha comunque festeggiato ...

Ginnastica ritmica - Giochi del Mediterraneo 2018 : Alex Agiurgiuculese in trionfo - oro per l’Italia! Sfuma la doppietta con Baldassarri : Alexandra Agiurgiuculese regala un altro oro all’Italia ai Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. La 17enne di origini rumene si è imposta con autorevolezza nel concorso generale individuale di Ginnastica ritmica, confermando tutti i favori del pronostico dopo essersi già affermata nel turno di qualifica. L’azzurra, tesserata per l’Udinese, ha festeggiato ...

Calcio - Giochi del Mediterraneo 2018 : Italia-Spagna 2-3. Ruiz - autore di una tripletta - beffa gli azzurrini in pieno recupero : Si conclude con una beffa il torneo di Calcio per l’Italia ai Giochi del Mediterraneo: la nostra selezione under 18 è stata battuta dai pari età della Spagna per 2-3, subendo il gol decisivo nel quinto minuto di recupero della ripresa. Oro agli iberici, argento agli azzurrini, bronzo al Marocco, che nella finale per il terzo posto batte la Grecia ai rigori per 7-6. Nel primo tempo la Spagna parte bene, ma l’Italia va in vantaggio al ...