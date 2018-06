Giochi del Mediterraneo – Un altro oro azzurro arriva dall’atletica | Dossena da sogno a

Tennis - Giochi del Mediterraneo 2018 : Lucia Bronzetti perde la finale per il bronzo. Oro alla turca Eraydin : Si chiude senza medaglie per l’Italia il torneo femminile di Tennis ai Giochi del Mediterraneo 2018 in corso di svolgimento a Tarragona. Lucia Bronzetti si è classificata al quarto posto dopo aver perso la finalina per la medaglia di bronzo contro la slovena Veronika Erjavec in tre set con il punteggio di 2-6 6-4 6-3. Resta il rammarico perchè la 19enne azzurra, numero 577 del mondo, si era portata avanti anche di un set. Successivamente è ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : URAGANO DI ORI! Canottaggio - Sara Dossena - ciclismo. Italia PADRONA DEL MARE NOSTRUM! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi sabato 30 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul MARE Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

Ciclismo - Giochi del Mediterraneo : l’Italia fa il pieno di medaglie - Affini e Cecchini d’oro : Italia pigliatutto ai Giochi del Mediterraneo: nella prova a cronometro 3 azzurri su 4 conquistano la medaglia. Quarto posto per Paolo Baccio Dominio azzurro sulle strade di Tarragona nell’edizione 2018 dei Giochi del Mediterraneo. Dopo le prove in linea, disputate mercoledì 27 giugno, dove gli azzurri hanno conquistato l’oro e l’argento tra gli uomini (con Duranti e Tagliani) e l’oro ed il bronzo tra le donne (con ...

Taekwondo - Giochi del Mediterraneo 2018 : prima medaglia azzurra! Davide Spinosa vola in semifinale nei -68 kg. Giacomini fuori ai quarti : Arriva finalmente la prima medaglia per l’Italia nel Taekwondo ai Giochi del Mediterraneo 2018. Sul tatami di Tarragona (Spagna) Davide Spinosa vola in semifinale nei -68 kg e avrà quindi la certezza di salire sul podio odierno. Il 20enne pugliese è stato autore di due ottimi incontri e va a così a conquistare meritatamente un grande risultato. Spinosa ha aperto il suo torneo battendo 5-4 il serbo Nikola Vuckovic e poi ai quarti ha sconfitto il ...

LIVE Calcio - Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : Italia-Spagna vale la medaglia d’oro : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale della finale del torneo di Calcio dei Giochi del Mediterraneo: l’Italia, dopo aver superato il Girone con Marocco e Libia, si è sbarazzata della Grecia in semifinale ed ora affronterà la Spagna, che nel penultimo atto ha battuto proprio il Marocco. OASport vi propone la DIRETTA LIVE della finale del Calcio ai Giochi del Mediterraneo: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti ...

Atletica - Giochi del Mediterraneo 2018 : Sara Dossena incontenibile - oro schiacciante nella mezza maratona! Eyob Faniel argento tra gli uomini! : Una fantastica mattinata per la selezione azzurra di Atletica ai Giochi del Mediterraneo 2018: Sara Dossena conquista la medaglia d’oro nella mezza maratona femminile, mentre in campo maschile arriva l’argento per Eyob Ghebrehiwet Faniel. Tra gli uomini si corre a ranghi compatti per la maggior parte della competizione. Ai 15km si crea un gruppo di sette atleti in testa, tra cui tutti e tre gli italiani che rimangono al passo. La ...

Canottaggio - Giochi del Mediterraneo 2018 : TRIS D’ORO! L’Italia vince la metà delle gare con Oppo-Ruta - Luca Rambaldi e Valentina Rodini! : Il Canottaggio si conferma fucina di medaglie per l’Italia ai Giochi del Mediterraneo: nelle sei finali appena disputate gli azzurri hanno raccolto tre ori, un argento ed un bronzo. Soltanto in una gara l’equipaggio azzurro ha chiuso ai piedi del podio: ottimo il bilancio della spedizione italiana. Nel singolo pesi leggeri femminile Valentina Rodini vince a mani basse in 3’47″669, davanti all’ellenica Thomais ...

Ciclismo - Giochi del Mediterraneo 2018 : doppietta azzurra nella cronometro femminile! Elena Cecchini si tinge d’oro - Lisa Morzenti d’argento : L’Italia può festeggiare una splendida doppietta nella cronometro individuale femminile ai Giochi del Mediterraneo 2018. Sulle strade di Tarragona (Spagna) vola Elena Cecchini, che si prende la medaglia d’oro dominando la prova davanti a Lisa Morzenti, argento. Completa il podio la cipriota Antri Christoforou. Cecchini oggi era nettamente la più forte delle atlete al via e non ha deluso le aspettative, chiudendo i 18 km del percorso nel tempo di ...

Ciclismo - Giochi del Mediterraneo 2018 : cronometro d’oro! Edoardo Affini detta legge e batte il portoghese Goncalves! : Edoardo Affini sfreccia sulle strade di Tarragona (Spagna) e va a conquistare una straordinaria medaglia d’oro nella cronometro individuale ai Giochi del Mediterraneo 2018. Il 22enne mantovano ha fatto registrare il miglior tempo battendo il portoghese Domingos Goncalves e lo sloveno Izidor Penko. Sfuma invece di un soffio la medaglia per Paolo Baccio, che si deve accontentare del quarto posto. Affini ha realizzato una grandissima prova, ...

LIVE Canottaggio - Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : Italia per fare il pieno di medaglie! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata del Canottaggio ai Giochi del Mediterraneo. Il programma odierno prevede le finali di tutte le 6 specialità protagoniste in questa rassegna. L’Italia ha piazzato un equipaggio in ciascuna finale e punta a fare incetta di titoli e medaglie. OASport vi propone la DIRETTA LIVE della terza giornata del Canottaggio ai Giochi del Mediterraneo: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti ...

LIVE Atletica - Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : ultime finali - c’è Filippo Tortu in staffetta! L’Italia per volare : Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE dedicata alle competizioni di Atletica ai Giochi del Mediterraneo 2018. Penultimo dì della competizione riservata ai Paesi bagnati dal Mare Nostrum, mentre per la seguente disciplina sarà l’ultima giornata di gare, che culminerà con le attesissime staffette. Il programma inizia alle 9 del mattino con la mezza maratona maschile e femminile, con Daniele Meucci tra i favoriti nella prova ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : sabato 30 giugno. Italia - abbuffata di ori in arrivo! Canottaggio - boxe - bocce…I Re del Mare Nostrum all’assalto! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi sabato 30 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...