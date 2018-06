Giochi del Mediterraneo 2018 Streaming video e diretta tv | programma delle gare 9^

Beach volley Giochi del Mediterraneo 2018. doppia semifinale per gli azzurri : si può sognare! : Due coppie azzurre in semifinale nel torneo di Beach volley di Tarragona 2018. Non è un risultato a sorpresa ma era tutt’altro che scontato alla vigilia. Certo, l’assenza dei due binomi di punta del movimento iberico, impegnati a Varsavia nel World Tour ha reso la strada degli azzurri Rossi/Caminati nel torneo maschile e Zuccarelli/Traballi nel femminile un po’ più semplice ma le due coppie italiane hanno ottenuto un risultato ...

Giochi del Mediterraneo. Gli Azzurri 3x3 U23 medaglia d'Argento. I complimenti del presidente Petrucci : Lo scorso 12 giugno la Nazionale femminile Open 3x3 ha vinto la FIBA 3x3 World Cup, il campionato del Mondo, a Manila. Adesso gli Under 23 vincono la medaglia d'argento in una disciplina che appena ...

Pallanuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : Settebello - che male! La finale sarà Grecia-Serbia - azzurri per il quinto posto : Nella giornata odierna si è completato il quadro della fase a gironi della Pallanuoto maschile ai Giochi del Mediterraneo: in serata la sconfitta dell'Italia contro la Spagna ha relegato gli azzurri alla finale per il quinto posto contro la Francia. La Grecia passeggiando contro la Turchia, ringrazia e va in finale per l'oro contro la Serbia. La Spagna invece affronterà per il bronzo il Montenegro.

Pallanuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : Italia-Spagna 6-7. Il Settebello giocherà per il 5° posto : L’epilogo peggiore è diventato realtà: il Settebello ha perso questa sera contro la Spagna per 6-7 nell’ultima gara della fase a gironi del torneo di Pallanuoto maschile ai Giochi del Mediterraneo ed ora dovrà giocare per il quinto posto domani alle ore 14.30 contro la Francia. La Spagna affronterà invece il Montenegro nella finale per il bronzo. A giocarsi l’oro saranno Serbia e Grecia. Sempre costretti ad inseguire, gli ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : Italia argento nel basket 3 3. Flop Settebello : ... venerdì 29 giugno, : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla di nessuno sport. Si inizia alle ore 09.00. Buon divertimento a tutti. Il programma di oggi Tutti ...

Atletica - Giochi del Mediterraneo : il nutrito bottino degli italiani in Spagna : I risultati dei Giochi del Mediterraneo di Tarragona degli azzurri dell'Atletica in gara oggi Altre sei medaglie italiane nella terza giornata dell'Atletica ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona, in Spagna: quattro argenti e due bronzi, impreziositi anche oggi da prestazioni tecniche di valore. Nel triplo la 23enne Ottavia Cestonaro supera per la prima volta in carriera i 14 metri con vento regolare: secondo posto e 14,05 (+0.4)

Basket 3×3 - Giochi del Mediterraneo 2018 : l’Italia è medaglia d’argento. Gli azzurri si arrendono in finale alla Francia : L’Italia ha vinto la medaglia d’argento nel torneo di Basket 3×3 dei Giochi del Mediterraneo di Tarragona 2018. La nazionale di Andrea Capobianco è stata battuta in finale dalla Francia per 16-15 dopo una bella cavalcata, fermatasi però sul più bello. L’argento è un ottimo risultato per gli azzurri Riccardo Bolpin, Leonardo Totè, Vittorio Nobile e Marco Spissu, con un po’ di amaro in bocca, perché in finale sono ...

Atletica - Giochi del Mediterraneo 2018 : vagonata di medaglie per l'Italia. Desalu - Hooper - Bogliolo e Cestonaro d'argento : Fausto Eseosa Desalu conquista una preziosa medaglia d'argento sui 200 metri alle spalle del Campione del Mondo Ramil Guliyev: oggettivamente era il miglior risultato possibile. Il 24enne sale sul

Pallamano - Giochi del Mediterraneo 2018 : l'Italia chiude al sesto posto - la Turchia vince 27-22 : Si chiude con un sesto posto il torneo dei Giochi del Mediterraneo per la Nazionale italiana di Pallamano femminile, che nella finalina contro la Turchia è uscita sconfitta con il punteggio di 27-22, in una gara in cui le ragazze allenate da Neven Hrupec sono riuscite a restare in scia per larghi tratti, mollando la presa solamente nel finale, Avvio di gara all'insegna dell'equilibrio, con i primi dieci minuti chiusi sul 4-4, mentre

Pallamano - Giochi del Mediterraneo 2018 : l’Italia chiude al sesto posto - la Turchia vince 27-22 : Si chiude con un – posto il torneo dei Giochi del Mediterraneo per la Nazionale italiana di Pallamano femminile, che nella finalina contro la Turchia è uscita sconfitta per il punteggio di 27-22, in una gara in cui le ragazze allenate da Neven Hrupec sono riuscite a restare in scia per larghi tratti, mollando la presa solamente nel finale, Avvio di gara all’insegna dell’equilibrio, con i primi dieci minuti chiusi sul 4-4, ...

Pallamano femminile - Giochi del Mediterraneo 2018 : Montenegro e Spagna si giocheranno l’oro - l’Italia chiude sesta. I risultati di venerdì 29 giugno : Sarà Spagna-Montenegro la finale del torneo di Pallamano femminile dei Giochi del Mediterraneo. Questo il verdetto scaturito dalle due semifinali, aperte dall’entusiasmante successo delle montenegrine contro la Slovenia, per 26-23. Una gara senza storia quella di Tarragona, dove le giallo-rosse sono riuscite a difendere il proprio vantaggio fino alla fine, grazie alla superlativa prova di Sanja Premovic, autrice di 8 reti, mentre Jelena ...

Taekwondo - Giochi del Mediterraneo 2018 : Spagna sugli scudi a Tarragona - due ori al maschile. Trionfa anche la croata Jelic : Spagna sugli scudi nella seconda giornata di gare di Taekwondo a Tarragona, in Spagna, dove sono in corso i Giochi del Mediterraneo 2018. Nelle gare maschili si è materializzato un autentico dominio iberico, con la vittoria di Raul Martinez Garcia nella finale della categoria -80 kg ai danni dell’egiziano Seif Eissa, sconfitto 17-14 al termine di un match entusiasmante. Sul podio sono saliti anche il tunisino Yunus Sari e il portoghese ...

Atletica - Giochi del Mediterraneo 2018 : vagonata di medaglie per l’Italia. Desalu - Hooper - Bogliolo e Cestonaro d’argento : L’Italia fa incetta di medaglie nella terza giornata di gare per l’Atletica leggera ai Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Fausto Eseosa Desalu conquista una preziosa medaglia d’argento sui 200 metri alle spalle del Campione del Mondo Ramil Guliyev: oggettivamente era il miglior risultato possibile. Il 24enne sale sul secondo gradino del podio correndo ...