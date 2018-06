Giocatori russi lanciano appelli ai tifosi alla vigilia della partita con la Spagna

Mondiali Russia 2018 - sorpresa per la Spagna all’arrivo a Mosca : Giocatori sottoposti a controllo antidoping : La Federazione spagnola ha fatto sapere che alcuni giocatori sono stati sottoposti a controllo antidoping all’arrivo a Mosca, sede del prossimo match contro la Russia Diversi giocatori della nazionale di calcio spagnola sono stati sottoposti ad un controllo antidoping presso l’hotel di Mosca dove sono alloggiati, secondo quanto riferito dalla federazione. LaPresse / AFP PHOTO / PIERRE-PHILIPPE MARCOU “A mezzogiorno di ...

Russia 2018 : Argentina - i Giocatori contro il CT Sampaoli : 'Non lo vogliamo più' : Argentina-Nigeria non potra' mai essere una gara come le altre. Intanto perché è abbastanza ricorrente alla fase finale dei Mondiali di calcio, se consideriamo che questa sara' la quinta sfida iridata tra le due formazioni. Il bilancio è favorevole ai sudamericani che hanno vinto i quattro precedenti match, ma quando si parla di una gara tra l'Albiceleste e le aquile africane, il pensiero non può che correre a quel 25 giugno del 1994 quando le ...

Mondiali 2018 Russia - caos Argentina. Mascherano : 'In campo decidono sempre i Giocatori' : Ci siamo confrontati, ma solo con l'intento di aiutare il gruppo, come succede in tutte le squadre del mondo. Questo poi non vuol dire che lui farà come diciamo noi, ma penso sia importante che l'...

Russia 2018. Caos Argentina : i Giocatori cacciano mister Sampaoli : Altissima tensione in casa Argentina. La squadra si è ribellata e ha chiesto la cacciata di mister Sampaoli. Gli argentini

Russia 2018 : medico nazionale - svolti 300 test antidoping su Giocatori russi : “I giocatori della russia sono stati soggetti a oltre 300 test antidoping nel corso dell’ultimo anno”. E’ la precisazione di Eduard Besuglov, medico sportivo della nazionale russa impegnata ai mondiali di calcio, in risposta al capo dell’agenzia antidoping americana, Travis Tygart che aveva chiesto alla Fifa di sottoporre la nazionale padrona di casa a controlli antidoping. “Tutti i campioni sono risultati ...

Mondiali Russia 2018 - Aguero punge Sampaoli : “i Giocatori non si sono adattati al progetto? Dica ciò che vuole” : Al termine del match perso contro la Croazia, Aguero non le ha mandate a dire al ct Sampaoli, lanciandogli una velenosa frecciatina Un punto in due partite, poche idee e un’eliminazione che si fa sempre più vicina. L’Argentina rischia clamorosamente l’esclusione dal Mondiale, il 3-0 subito contro la Croazia non ammette repliche per gli uomini di Sampaoli, apparsi lenti e senza idee. Una situazione su cui ha provato a fare ...

Giuntoli vola in Russia : nel mirino due Giocatori : Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, il ds azzurro vuole seguire da vicino: Sebastian Rudy del Bayern Monaco e Areola del PSG. La trattativa per Rudy resta, per ora, in stand-by in ...

Mondiali Russia 2018 - la Nike non dà gli scarpini : i Giocatori dell'Iran costretti a comprarli in negozio : La cerimonia è stata allestita da un'idea di Felix Mikhailov, considerato un vero specialista in questo genere di spettacoli creativi. Russia 2018, tutti i video dei Mondiali Guarda tutti i video

Mondiali Russia 2018 : 825 mila euro ai Giocatori spagnoli in caso di vittoria : La Spagna è sbarcata in Russia, dove fra meno di una settimana scatterà la fase finale della Coppa del mondo, con una consapevolezza: in caso di vittoria, ciascun calciatore intascherà un premio di 825 mila euro lordi. La proposta, secondo quanto scrive Marca, è stata formulata dal nuovo presidente della Federcalcio, Luis Rubiales, al capitano Sergio Ramos, che si è riservato di parlarne con i compagni. Però, scrive il giornale, non dovrebbero ...

Mondiali Russia 2018 - 8 Giocatori del Messico nella bufera : festino hot con 30 escort : Un vero e proprio scandalo. Il Messico, o meglio, la Nazionale messicana, è nella bufera per uno scandalo sessuale che vede coinvolti addirittura otto giocatori tra i 23 convocati per il Mondiale in ...

Russia 2018 : Mondiali - 58 “italiani” convocati su 736 Giocatori : La Fifa ha annunciato oggi le liste definitive delle 32 squadre che parteciperanno dal 14 giugno alla Coppa del Mondo in Russia. L’organo di governo del calcio internazionale ha pubblicato sul proprio sito web un documento con le rose delle 32 nazionali. Ognuno ha 23 nomi, per un totale di 736 giocatori. La Coppa del Mondo 2018, la prima della storia in Russia, si giocherà dal 14 giugno al 15 luglio in 11 città nel paese più grande del ...

Mondiali calcio Russia 2018 : tutti i Giocatori di Serie A presenti e le squadre di appartenenza. Juventus la più rappresentata : Non manca molto all’appuntamento dell’estate, i Mondiali di calcio. In Russia, 32 squadre si sfideranno per la tanto ambita Coppa del Mondo, detenuta dalla Germania. La stagione dei club è oramai agli sgoccioli e i CT stanno già diramando le liste, alcune ufficiali, altre allargate, in attesa delle ultime decisioni che dovranno pervenire entro il 4 giugno. Come è noto, l’Italia non ci sarà in Russia, ma la nostra Serie A sarà ...