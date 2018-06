Ginnastica ritmica | Giochi del Mediterraneo 2018 | Alex Agiurgiuculese in trionfo | oro per

Ginnastica ritmica - Giochi del Mediterraneo 2018 : Italia show in qualifica - Agiurgiuculese e Baldassarri davanti a tutte : Dominio totale delle Italiane nelle qualificazioni di Ginnastica ritmica ai Giochi del Mediterraneo 2018. Le azzurre sono risultate incontenibili e hanno confezionato una doppietta stellare: Alexandra Agiurgiuculese (71.400) e Milena Baldassarri (68.850) domani partiranno con tutti i favori del pronostico per conquistare oro e argento nel concorso generale. Le nostre due portacolori sono sembrate decisamente di un’altra categoria rispetto ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : 29 giugno. ORO CAMBONI e argento Zennaro e Tartaglini nella vela - tre azzurre tra le prime quattro in Ginnastica ritmica! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi venerdì 29 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

Ginnastica in Festa 2018 - presenti a Rimini anche le farfalle azzurre della ritmica : Prenderanno parte al’evento anche le stelle azzurre di Ginnastica Aerobica, Acrobatica e Trampolino Elastico Il programma di Ginnastica in Festa 2018 diventa sempre più spettacolare. All’evento che porterà dal 22 giugno all’1 luglio, alla Fiera di Rimini, 10 giorni di gare, esibizioni e divertimento, prenderanno parte anche le stelle azzurre di Ginnastica Aerobica, Acrobatica e Trampolino Elastico, pronti a stupire tutti con le ...

Ginnastica ritmica - Giochi del Mediterraneo 2018 : i convocati dell’Italia. Agiurgiuculese e Baldassarri a caccia di medaglie : L’Italia della Ginnastica ritmica cercherà di fare man bassa di medaglie ai Giochi del Mediterraneo 2018 in programma a Tarragona (Spagna) dal 22 giugno al 1° luglio. Le tre azzurre hanno tutte le carte in regola per sbaragliare la concorrenza nelle prove individuale mentre non ci sarà spazio per le gare a squadre (dunque niente Farfalle). Milena Baldassarri e Alexandra Agiurgiuculese, dopo la top ten conquistata agli ultimi Europei, vanno ...

Ginnastica ritmica - Europei 2018 : Italia da sballo - le migliori Farfalle di sempre. Un vagone di medaglie e la ciliegina d’oro : L’Italia si conferma una delle grandi potenze internazionali della Ginnastica ritmica e ribadisce la propria caratura anche in occasione degli Europei che si sono svolti a Guadalajara (Spagna) nel weekend. Le Farfalle sono semplicemente state strepitose nel corso dell’intero fine settimana e hanno confezionato la migliore rassegna continentale nella storia: un oro e due argenti, impresa che in 40 anni e in 34 edizioni non era mai ...

Ginnastica ritmica - Europei 2018 : trionfo di Arina Averina - sconfitta la gemella Dina! Solita doppietta russa - Baldassarri settima : Arina Averina si è laureata Campionessa d’Europa nel concorso generale individuale di Ginnastica ritmica. La russa è riuscita nell’impresa di sconfiggere la gemella Dina, invertendo così le posizioni rispetto ai Mondiali dell’anno scorso. La 19enne si è scatenata tra cerchio (20.950) e palla (20.200), contenendo poi bene a clavette (19.400) e nastro (18.700) per un totale di 79.250. Arina ha così rifilato un punto e mezzo di ...

Ginnastica : oro azzurro a Europei ritmica : ANSA , GUADALAJARA , SPAGNA , , 3 GIU Nuova impresa delleazzurre della Ginnastica ritmica. Le Farfalle di EmanuelaMaccarani, campionesse del mondo in carica nei 5 Cerchi, hannoconquistato la medaglia d'oro anche agli Europei, esibendosisulle note del Lago dei Cigni. Alessia Maurelli, MartinaCentofanti, Anna Basta, Letizia Cicconcelli, ...

Ginnastica ritmica - Europei 2018 : Italia insaziabile! Farfalle Cannibali : argento nel misto - arriva la terza medaglia : L’Italia è letteralmente insaziabile agli Europei 2018 di Ginnastica ritmica e conquista anche la medaglia d’argento con le tre palle e due funi. Dopo essersi laureate Campionesse d’Europa con i cinque cerchi, le Farfalle completano il pomeriggio da sogno a Guadalajara (Spagna) e guadagnano il secondo gradino del podio dopo un ottimo esercizio misto premiato con un complessivo 22.350 (13.8 per le difficoltà). Le ragazze di ...

Ginnastica ritmica - ITALIA CAMPIONESSA D’EUROPA! Farfalle leggendarie - che trionfo con i cinque cerchi : riscritta la storia : Hanno confezionato la magia della vita, sono volate più in alto di tutte, hanno incantato con la loro leggiadria e la loro classe proverbiale, hanno emozionato tutti gli appassionati e poi hanno piazzato l’affondo come soltanto le nostre Farfalle sono in grado di fare. L’ITALIA si è laureata CAMPIONESSA d’Europa con i cinque cerchi e ha così firmato la doppietta visto che con questo attrezzo siamo anche Campionesse del Mondo: ...

LIVE Ginnastica ritmica - Europei 2018 in DIRETTA : Finali di Specialità - Italia a caccia di altre medaglie : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Ginnastica ritmica (domenica 3 giugno). A Guadalajara (Spagna) si conclude la rassegna continentale con le Finali di Specialità riservate alle squadre seniores e con il concorso generale individuale seniores. L’Italia, dopo l’argento conquistato nel concorso generale, va a caccia di nuove medaglie nelle prove non olimpiche: le Farfalle si cimenteranno con i cinque cerchi ...

Ginnastica ritmica - agli Europei le Farfalle azzurre sono d'argento : Bravissime come sempre ma ancora una volta costrette ad inchinarsi alle maestre russe. Le Farfalle della Ginnastica ritmica italiana, agli Europei di Guadaljara, in Spagna, si mettono al collo un ...