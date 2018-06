Gigi Buffon | addio alla Juventus Il saluto nel giorno della scadenza del contratto | ora

Gigi Buffon e Alena Seredova - incontro critico : volti tesi e nervosismo : Nonostante abbiano ormai seppellito le armi e riservino solo belle parole sul loro matrimonio, naufragato 4 anni fa, Gigi Buffon e Alena...

Gigi Buffon-Alena Seredova : “Si sono rivisti!”. Le foto esclusive : cosa è successo all’incontro a quattro anni dalla separazione : Queste foto e questo incontro erano attesi da molto tempo: quattro anni per la precisione. Dopo un matrimonio durato ben nove anni, Gigi Buffon e Alena Seredova si sono detti addio nel 2014 e da allora le loro strade si sono separate. Lei è fidanzata col manager Alessandro Nasi, mentre lui è papà di Leopoldo Mattia, nato dalla sua relazione con la conduttrice Sky Ilaria D’Amico. Gli ex però si sono rincontrati, fotografati da ‘Diva ...

Gigi Buffon - l'incontro nervosissimo con l'ex Alena Seredova : si vedono - cala il gelo : Facce tesissime tra Gigi Buffon e la sua ex moglie Alena Seredova , beccati dai paparazzi del settimanale Diva e Donna. I due si sono rivisti per un passaggio di consegne, i figli David Lee e Loius ...

Gigi Buffon e Alena Seredova - volti scuri all'incontro per i figli a 4 anni dalla separazione : TORINO ? Dopo un matrimonio durato nove anni, Gigi Buffon e Alena Seredova si sono detti addio nel 2014 e da allora le loro strade si sono separate. Lei è fidanzata col manager...

Gigi Buffon e Ilaria D’Amico/ Famiglia allargata che passione! Al mare con l’ex di lei e la Seredova… : Gigi Buffon e Ilaria D’Amico, Famiglia allargata che passione! La giornalista sportiva e l'ex portiere della Juventus, al mare con l’ex di lei e la compagna incinta.(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 16:48:00 GMT)

Gigi Buffon e Ilaria D’Amico : un giorno sul lago con la famiglia allargata : Tutti insieme appassionatamente: Gianluigi Buffon, la compagna Ilaria D’Amico e il figlio di lei Pietro hanno trascorso una giornata immersi nel verde della Val d’Intelvi, in provincia di Como, accompagnati anche da Rocco Attisani, il papà del primogenito della D’Amico, e dalla sua nuova compagna, l’imprenditrice Maria Cecilia Andretta, come si legge sul numero di Chi in edicola mercoledì 20 giugno. Insomma, un giorno ...

Ilaria D'Amico e Gigi Buffon - incontro con l'ex e la fidanzata incinta al campo estivo del figlio Pietro : MILANO ? Il campo estivo del figlio Pietro ha fatto incontrare la mamma Ilaria D?Amico e Gigi Buffon con il suo ex e papà del piccolo Rocco Attisani, accompagnato...

Gigi Buffon insieme a Ilaria D'Amico e al suo ex compagno : prove di famiglia allargata : La storia d'amore tra Ilaria D'Amico e Gigi Buffon procede a gonfie vele, tanto che ora passano le giornate da buona famiglia allargata. Come? Il settimanale Chi li ha pizzicati insieme al figlio di ...

Tacconi contro tutti : "Gigio? Regredito. Perin non ha scelto bene. Zenga tecnico inguardabile. E Buffon al Psg..." : Stefano Tacconi non aveva mai giocato ai Mondiali '90, era riserva di Zenga, ma conserva nel cuore il ricordo di un'Italia giuliva, appassionata e festaiola, antecedente a Tangentopoli. In questi ...

Gigi Buffon - vacanza con la famiglia allargata : al mare con Ilaria D'Amico e i figli : MARINA DI MASSA ? Col campionato finito per Gigi Buffon sono iniziate le sue prime vacanze da ex giocatore della Juventus. Il portierone della Nazionale infatti ha lasciato la sua squadra dopo...

Gigi Buffon - arriva la squalifica Uefa per il 'bidone al posto del cuore' : come l'ha graziato la Uefa : Tre giornate di squalifica per Gianluigi Buffon . È questa la sanzione decisa dalla Commissione Disciplinare, Etica e di Controllo della Uefa nei confronti dell'ormai ex portiere della Juventus, per l'...

Gigi Buffon - il riposo del campione : Poco meno di un mese fa, dopo seimilacentoundici giorni, Gigi Buffon, 40 anni, ha salutato (commosso) la Juventus. E la «nuova vita» del portiere inizia in Versilia, circondato dalle sue certezze: la compagna Ilaria D’Amico e la loro famiglia allargata. Sul lungomare di Marina di Massa c’è il più piccolo del gruppo, Leopoldo Mattia – nato due anni fa dall’amore tra la conduttrice e lo sportivo – tra le braccia della ...

Gigi Buffon - il periodo buio della depressione : "Avevo perso la gioia di vivere" : Anche i big soffrono. Anche chi è "bello, ricco e famoso", come si domandava ripetutamente Gigi Buffon quando si è trovato in un tunnel nero dal quale sembrava impossibile...

Gigi Buffon racconta il male che lo ha colpito nel 2004 Video : Gigi Buffon è considerato uno dei portieri migliori di tutti i tempi [Video] e da molti è ritenuto il migliore che ci sia mai stato. Il 'portiere' ha vinto innumerevoli campionati e detiene il record di presenze nella 'Nazionale di calcio', di cui è stato Capitano. Nel 2006 ha vinto la 'Coppa del Mondo' e nel 2012 con la Nazionale si è classificato al secondo posto agli 'europei'. Ha presenziato in cinque mondiali giocando 176 partite con la ...