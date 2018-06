Germania | AfD | lavorare con Salvini | Kurz e Orban

Germania - hotel negati ai politici di destra dell'Afd : "Qui non li vogliamo" : Ritornatevene a casa vostra, qui non vi vogliamo. Così alcuni militanti del partito populista di destra tedesco 'Alternative fur Deutschland' si sono visti rifiutare da alcuni alberghi di Augusta, in ...

Il leader di Afd Alexander Gauland : "Hitler e i nazisti sono stati solo una cacca di uccello nella storia della Germania" : Bufera in Germania per le parole del leader di Alternativa per la Germania (AfD), Alexander Gauland, secondo il quale "Hitler e il nazismo sono solo una "cacca di uccello" in più di mille anni di gloriosa storia del Paese. Gauland ha parlato a Seebach, in Turingia al congresso federale dell'ala giovanile del partito di estrema destra.Immediate le repliche, come quella di Annegret Kramp-Karrenbauer: "50 milioni di morti, l'Olocausto e la ...