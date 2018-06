Genova | in 4 mila al corteo antifascista

Milano. In mostra Via Sant’Ilario 34 – Genova Nervi : Il Municipio 6 di Milano organizza “Via Sant’Ilario 34 – Genova Nervi”, un’interessante mostra di Alessandro Gerull. L’evento è ad ingresso libero.

Enel X - installata a Genova la prima delle 100 colonnine del 2018. Il Piano ne prevede 7mila entro il 2020 : Genova - Enel X ha installato la prima delle 100 colonnine per le auto elettriche che costituiranno la rete di ricarica di Genova, così come previsto dal protocollo firmato con la...

Preziosi al Milan? Arriva la smentita : “avrei vinto a Genova se avessi avuto quei soldi” : Enrico Preziosi ha parlato dell’indiscrezione che lo vorrebbe a capo del Milan, ma il patron del Genoa ha negato ogni coinvolgimento “Se avessi avuto una struttura finanziaria per acquistare il Milan avrei già vinto qualcosa a Genova. Sono tutte cazzate”. Enrico Preziosi stoppa nuovamente le voci su una possibile acquisizione di quote del Milan. Il presidente del Genoa torna a smentire, dalla sede della Lega Calcio, le voci di ...

Genova - la carica dei 30mila a Marassi per la Partita del Cuore : Genova - Una serata magica. Vince la solidarietà alla ventisettesima edizione della 'Partita del Cuore' a Marassi, con lo stadio stracolmo di pubblico per la Nazionale Cantanti scesa in campo assieme ...

StraGenova - di corsa in quattromila. La grande festa in centro : Genova - Il cuore della città che corre è un'onda rossa che si riversa in tutto il centro, prima a De Ferrari e poi, attraversata via Venti, sulla collina di Carignano al cospetto della basilica dell'...

Bentley Milano Official Partner del Salone Nautico di Genova : Sono molti i motivi per visitare il 58° Salone Nautico di Genova: dalla tradizione alla passione, dal sogno alla realtà di un mondo fortemente coinvolto. La passione è anche il filo conduttore del Gruppo Fassina, che da due anni è il Concessionario esclusivo per il mercato italiano di Bentley, uno dei marchi che da sempre […] L'articolo Bentley Milano Official Partner del Salone Nautico di Genova sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

Terremoto - grande paura al Nord Italia : scossa magnitudo 4.3 vicino Piacenza avvertita fino a Milano - Genova - Parma - La Spezia - Brescia e Bergamo : grande paura stasera in Nord Italia dove questo pomeriggio, alle ore 18:41 Italiane del 19 maggio 2018, è stato localizzato un Terremoto di magnitudo ML 4.3 in provincia di Piacenza, 4 km a ovest di Gropparello (PC), ad una profondità di 28 km. Oltre a Gropparello i comuni più vicini all’epicentro sono Ponte dell’Olio e Bettola entrambi in provincia di Piacenza. L’evento è stato risentito in un’ampia zona, in particolare nella provincia di ...

Genova - fa pipì per strada : maxi multa da 10mila euro : Un ventunenne è stato multato con una sanzione sino a 10 mila euro perchè sorpreso dagli agenti delle volanti a fare pipì davanti ad alcuni passanti. È successo alle 3 davanti ad un bar di via Milano, ...

EUROFLORA 2018 Genova - PRIMO GIORNO DI APERTURA/ Ai parchi di Nervi esposizione fiori : oltre 10mila visitatori : EUROFLORA 2018, cancelli aperti: cosa fare nel PRIMO weekend, il programma delle attività extra di oggi. Apre oggi l’esposizione internazionale dei fiori e delle piante a GENOVA(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 16:11:00 GMT)