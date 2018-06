Gaza | due manifestanti palestinesi uccisi negli scontri al confine

Gaza - uccisi due palestinesi al confine : 21.33 Due manifestanti palestinesi, uno 13enne, l'altro di 24 anni sono stati uccisi nel sud della Striscia, negli scontri con l'esercito israeliano per la 'Marcia del Ritorno' alla barriera difensiva al confine Israele-Gaza. Lo confermano fonti mediche della Striscia secondo cui i feriti sono 310, (compresi gli intossicati da lacrimogeni): di questi 3 sono in gravi condizioni. Fonti israeliane parlano di almeno 2000 manifestanti in 6 punti di ...

Israele - due razzi lanciati da Gaza : uno è stato intercettato :

Israele - due razzi lanciati da Gaza : 20.49 Due razzi sono stati lanciati da Gaza verso il Sud di Israele dove sono risuonate le sirene d'allarme antimissile nelle comunità ebraiche ai confini con la Striscia di Gaza. Lo ha annunciato il portavoce dell'esercito israeliano Uno dei due razzi, riferisce la stessa fonte, è stato intercettato dal sistema di sicurezza Iron Dome mentre l'altro è caduto nel territorio palestinese. Secondo il quotidiano 'Yedioth Ahronoth', al momento non ...

Israele - nuovo raid sulla Striscia di Gaza : morti due palestinesi : Ancora sangue e violenza sulla Striscia di Gaza. Un attacco condotto da un carro armato dell'esercito israeliano contro una postazione militare di osservazione, avvenuto questa mattina a...

Gaza - nuovo attacco di Israele nella Striscia : almeno due morti :

L’esercito israeliano ha bombardato una postazione di Hamas a Gaza - ci sono due morti : Stamattina l’esercito israeliano ha attaccato con un carro armato una postazione di Hamas a Khan Yunis, nella Striscia di Gaza, per ritorsione contro il ritrovamento di un dispositivo esplosivo nei pressi del confine con Israele. Secondo il ministero della Sanità The post L’esercito israeliano ha bombardato una postazione di Hamas a Gaza, ci sono due morti appeared first on Il Post.

Gaza - ancora due palestinesi uccisi. Tra le vittime di ieri anche una neonata. Turchia espelle ambasciatore israeliano : ... la più veloce a reagire alla decisione di Trump lo scorso dicembre, quando il presidente Recep Tayyip Erdogan andò il 5 febbraio da Papa Francesco ergendosi a rappresentante del mondo musulmano, ha ...

Scontri a Gaza - media : oltre 50 morti e quasi duemila feriti nel giorno dell'inaugurazione ambasciata Usa : Per primi al mondo", ha spiegato l'ambasciatore David Friedman nel suo intervento. Lega araba: "Il mondo fermi questo massacro" - Il segretario generale aggiunto della Lega araba con delega per la ...

Apre l’Ambasciata Usa a Gerusalemme : scontri al confine Gaza-Israele - due vittime e molti feriti : Sono già due le vittime palestinesi delle violenze esplose stamattina - e ancora i ncorso - ai confini della Striscia di Gaza, dove migliaia stanno manifestando in concomitanza con l’inaugurazione dell’Ambasciata Usa a Gerusalemme, prevista per stasera. Lo ha annunciato il ministero della Sanità del governo dell’Autorità nazionale palestinese (Anp)...

Scontri a Gaza : due morti e oltre 140 feriti nel giorno dell'inaugurazione ambasciata Usa : Secondo l'agenzia Maan, che cita il ministero della Sanità di Gaza, la prima vittima, 21 anni, si chiamava Anas Hamdan Qudeih ed è stata ucciso a colpi d'arma da fuoco ad est di Khan Yunis. Musab ...

