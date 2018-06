Gay Pride Milano 2018 | al corteo-parata arcobaleno 200 mila persone

Fico aprirebbe i porti ai migranti E Spadafora va al 'Gay pride' I grillini si smarcano dalla Lega : M5s di Lotta e di Governo. Com'è sempre stato, i grillini non vanno d'accordo neanche fra di loro, figuriamoci con la Lega loro alleata. E così, se Matteo Salvini prosegue con la linea dura sulla questione dell'apertura dei porti, ecco che il "compagno" Roberto Fico, tra un pugno alzato e un incontro con le Ong... Segui su affaritaliani.it

Gaypride - Vincenzo Spadafora andrà a Pompei in rappresentanza del governo. La rivolta : 'Provocazione' : Un caso Gay Pride nel governo. Vincenzo Spadafora , sottosegretario grillino con delega alle Pari opportunità e giovani, ha annunciato la propria presenza alla manifestazione di Pompei 'in ...

Gay : domani Milano Pride - sfilata in Buenos Aires e show Benji e Fede : Milano, 29 giu. (AdnKronos) - domani la città di Milano si unisce al coro globale del Pride: l’onda arcobaleno animerà le vie del centro per promuovere una società più inclusiva che tuteli i diritti Lgbt+ e delle minoranze. Promosso da Arcigay Milano e dal coordinamento arcobaleno, il corteo si riun

Pompei - Gay Pride - la Diocesi rompe il silenzio : «La famiglia è una sola» : Gli ultimi articoli di Cronaca Torre Annunziata - Il sindaco Ascione conferisce l'encomio della Procura della Repubblica a tre agenti di Polizia Municipale Castellammare - Mare sicuro 2018: al via l'...

Gay : Cri al Padova Pride anche con test gratuiti per Hiv e Hcv (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - A coadiuvare i Volontari della Croce Rossa Italiana del Comitato di Padova, saranno quattro esperti della Fondazione Villa Maraini-Onlus con sede a Roma. E' un'Agenzia Nazionale per le tossicodipendenze della Croce Rossa Italiana, fondata da Massimo Barra nel 1976, consta

Gay : Cri al Padova Pride anche con test gratuiti per Hiv e Hcv : Padova, 29 giu. (AdnKronos) - anche per l'edizione 2018 del Padova Pride Village, in programma domani, continua la collaborazione della Croce Rossa Italiana del Comitato di Padova con Arcigay Padova organizzatore dell'evento, finalizzata alla corretta informazione sulla prevenzione delle malattie se

Bimbi a lezione al Gay Pride : la maestra è una drag queen : "C'era una volta un mondo arcobaleno dove le donne si innamoravano delle donne e gli uomini degli uomini". Siamo in piazzale Lavater a Milano, e a raccontare questa favola ai bambini, beh, non è Babbo Natale. Ma una drag queen. "Cari bambini, ci sono uomini che si sentono donne e donne che si sentono uomini. In passato, però, queste persone avevano paura e dovevano nascondersi". Il suo nome d'arte è The Real Lady Stretch. Tacchi vertiginosi, ...

Gay : Padova Pride - il 30 giugno la sfilata regionale Veneto 2018 (3) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – La mattina del 30 giugno, a partire dalle 10 del mattino l’Associazione Amissi del Piovego offrirà a coloro che decideranno di arrivare in città in anticipo un tour in barca a remi lungo le Mura di Padova con partenza ogni 15/20 minuti da Piazza Delia vicino al Ponte della Specola.A partire dalle 15.00 l’appuntamento sarà in Prato della Valle da dove, alle 16.00, partirà il corteo accompagnato ...

Gay : Padova Pride - il 30 giugno la sfilata regionale Veneto 2018 : Padova, 27 giu. (AdnKronos) – La macchina organizzativa del Comitato Padova Pride sta lavorando febbrilmente per completare gli ultimi preparativi per il corteo dell’orgoglio LGBTI al quale sabato 30 giugno convergeranno da tutto il triVeneto per festeggiare il Pride regionale Veneto 2018. Un lungo serpentone colorato che partirà alle 16.00 da Prato della Valle per attraversare la città attraverso via Luca Belludi, Riviera Businello, ...

Un’entusiasta e colorata Lady Gaga al Gay Pride di New York - foto e video della sfilata e dell’incontro coi fan : Da sempre vicina alla comunità LGBTQ per cui è diventata ormai un'icona, non poteva mancare Lady Gaga al Gay Pride di New York: nel mese dell'orgoglio gay che viene celebrato in tutto il mondo con sfilate, cortei e manifestazioni di ogni genere per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dei diritti civili, anche la popstar di Joanne ha fatto la sua parte. Mentre proprio a New York è impegnata in studio di registrazione per incidere nuova ...