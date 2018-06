Milano - sfila il Gay pride : 250mila in piazza per tra bandiere arcobaleno e striscioni : A Milano scende in piazza l'orgoglio Lgbt: sono migliaia le persone di ogni età che stanno sfilando per le vie di Milano in occasione del pride. Il corteo, partito dal piazzale della Stazione Centrale,...

Gay : Milano si tinge di tricolori e arcobaleno - oltre 250mila in corteo : Milano, 30 giu. (AdnKronos) - Un mare di bandiere tricolori e arcobaleno riempie corso Buenos Aires a Milano e archivia l'edizione 'record' del Pride: oltre 250mila persone, secondo gli organizzatori. E' il flashmob di Angelo Cruciani a chiudere una giornata che ha visto in piazza giovani e intere f

Gay : Milano si tinge di tricolori e arcobaleno - oltre 250mila in corteo : Milano, 30 giu. (AdnKronos) – Un mare di bandiere tricolori e arcobaleno riempie corso Buenos Aires a Milano e archivia l’edizione ‘record’ del Pride: oltre 250mila persone, secondo gli organizzatori. E’ il flashmob di Angelo Cruciani a chiudere una giornata che ha visto in piazza giovani e intere famiglie. Il suo è uno spettacolo simbolico ed emblematico – Tricolor&arcobaleno – con due simboli in ...

Gay pride a Milano - 'Civili ma non abbastanza' : Con il patrocinio del comune ma non quello del governatore della Lombardia. Sala: 'la città fa uno sforzo continuo per valorizzare la personalità di chiunque'. Colori arcobaleno anche a Padova, ...

Gay : De Chirico (FI) - per la prima volta in piazza a Milano contro omofobia : Milano, 30 giu. (AdnKronos) - "Oggi per la prima volta ho partecipato al Gay Pride. Da liberale ho voluto unirmi a questa variopinta marcia perché sono fermamente convinto dell’importanza del riconoscimento dei diritti civili in uno stato laico dove la Costituzione garantisce pari dignità a tutti i

Gay : a Milano prima casa rifugio per ragazzi : Milano, 30 giu. (AdnKronos) – A Milano sta per nascere la prima casa rifugio per ragazze e ragazzi omosessuali costretti a lasciare casa perché rifiutati. Lo conferma arriva, in occasione del Pride, dal sindaco Giuseppe Sala e dall’assessore comunale alle Politiche sociali, Pierfrancesco Majorino. Lo stabile di via Sommacampagna, in zona Maciachini, dopo la ristrutturazione, potrà ospitare fino a cinque giovani. I promotori del ...

Gay : C. Tajani - a Milano diritti civili e sociali camminano insieme : Milano, 30 giu. (AdnKronos) - "Milano vuole continuare ad essere capitale dei diritti e città simbolo della tolleranza in cui nessuno si senta mai diverso, una città in cui diritti civili e sociali camminano insieme". Così l'assessore comunale alle Politiche per il Lavoro, Attività produttive e Comm

Milano - corteo Gay intona 'Bella ciao' : 20.16 Oltre 250mila, per gli organizzatori, i partecipanti al Gay Pride di Milano per difendere i diritti Lgbt (lesbiche,gay, bisex e trans). Una lunga parata nel centro per ribadire che "le famiglie arcobaleno esistono e non sono schifezza o fritti misti". Tra i presenti:il sindaco Sala,l'assessore Majorino e il leader Cgil Camusso. "Per sempre in lotta contro Salvini, l'omofobia e altri confini", tra i cartelli in prima fila.Più volte il ...

Gay Pride Milano 2018 - al corteo-parata arcobaleno 250 mila persone Sala : «Valori di condivisione sempre» : milano e la Pride Parade: un fiume di persone per il corteo-sfilata, circa 250 mila persone, tra musica e bandiere arcobaleno. L'appuntamento alle 15 in stazione Centrale, percorso fino a piazza ...

Gay Pride 2018 - riparte l'onda arcobaleno : in migliaia a Milano al corteo per i diritti : Il percorso si snoda lungo via Vitruvio e via Settembrini fino in Piazza Caiazzo; qui si svolta lungo via Pergolesi per immettersi in corso Buenos Aires