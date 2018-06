: Baby gang sgominata a Napoli, minori avevano legami con clan Pagano #babygang - MediasetTgcom24 : Baby gang sgominata a Napoli, minori avevano legami con clan Pagano #babygang - CyberNewsH24 : #Gang minori 'armata' per rapina:5 fermi - rinoteodoro : Da Forcella, al C/so Secondigliano, da Miano, per Marano arrivo a #Beirut: Fare il poliziotto a Napoli non è facil… -

Aggredivano coetanei con calci e pugni, erano armati di mazze, tirapugni, e agivano in gruppo. Arrestati nel napoletano 5 minorenni tra 15 e 17 anni Le aggressioni erano finalizzate alla. Il gip del tribunaledi Napoli ha sancito per tutti e cinque il collocamento in comunità, per una tentatalo scorso 28 marzo. Le indagini li inquadrano come componenti di un vero e proprio gruppo armato. Nel tentativo fallito dire due coetanei, li aggredirono con calci, pugni e tirapugni, causando loro lesioni.(Di sabato 30 giugno 2018)