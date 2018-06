Francia | Mbappé dal cuore d' oro | tutti i compensi del Mondiale in beneficenza

Francia - Mbappé dona lo stipendio in beneficenza : TORINO - L'attaccante della nazionale francese Kylian Mbappé devolverà in beneficenza lo stipendio ricevuto durante i Mondiali. Lo riportano i media russi. L'attaccante del PSG ha dichiarato che non ...

Mondiali Russia 2018 - tracollo Messi : vola la Croazia. Francia ok con Mbappè : TRACOLLA Messi- Finisce 3-0 in favore della Croazia il big match della seconda giornata del Mondiale 2018. tracollo totale per Messi e compagni. Super Croazia. La sensazione è che Messi soffra dannatamente la pressione appena indossa la maglia dell’Argentina i continua paragoni con Maradona, poi quelli con Ronaldo. Messi sembrerebbe esser condannato a costanti pressioni […] L'articolo Mondiali Russia 2018, tracollo Messi: vola la ...

Russia 2018 - Francia-Perù 1-0 : basta un gol di Mbappè per strappare gli ottavi di finale : Una Francia bella a metà ma terribilmente efficace centra la missione tre punti contro il Perù e stacca il pass per gli ottavi con un turno di anticipo. Ad Ekaterinburg la nazionale di Deschamps si ...

Mondiali - Mbappé tranquillizza la Francia : “solo un colpo” : “Sto bene, è stata solo una botta, quindi niente di particolare. Grazie per i vostri messaggi”. Così Kilian Mbappé, sul proprio account Instagram, tranquillizza con un posto i propri fan, dopo essere uscito dal campo dove si allenava la Francia. Il giocatore è apparso molto dolorante e scuro in volto, preoccupato. Il centravanti del PSG e della Nazionale transalpina è stato colpito alla caviglia sinistra dal compagno e difensore ...

Francia - Mbappé ko ma c'è ottimismo per l'esordio con l'Australia : ROMA - Prima la paura, poi un sospiro di sollievo, attraverso le parole dei medici al seguito della Francia in Russia . L'infortunio occorso a Kylian Mbappé nella seduta odierna non avrebbe causato ...

Mondiali 2018 - Francia in ansia : Mbappé abbandona l'allenamento dopo il contatto con Rami : A quattro giorni dal debutto ai Mondiali, la Francia è in apprensione. Nell'allenamento pomeridiano di oggi, infatti, Kylian Mbappé ha dovuto sospendere la seduta con la squadra in seguito ad un ...