Francia-Argentina | il web si scatena | “ho visto tre Pogba in campo” | Maradona show in… ...

VIDEO Pazzesco gol di Angel Di Maria - Francia-Argentina 1-1 ai Mondiali 2018 : che bolide dalla distanza! : Angel Di Maria ha segnato un gol spettacolare durante Francia-Argentina, ottavo di finale dei Mondiali 2018 di calcio. Il sudamericano si è inventato una rete eccezionale con un tiro dalla lunghissima distanza che ha sorpreso tutti: ci ha pensato lui a regalare il pareggio all’Albiceleste e a chiudere il primo tempo sull’1-1 contro i transalpini. Di seguito il VIDEO del gol di Angel Di Maria in Francia-Argentina. CLICCA QUI ...

Francia-Argentina - che spettacolo sugli spalti : solito “Maradona show” [GALLERY] : Diego Armando Maradona sempre presente in Russia per le gare della sua Argentina, anche oggi sugli spalti il Pibe de oro si è messo in luce Francia-Argentina è il primo ottavo di finale del Mondiale russo, le squadre a fine primo tempo si trovano sul punteggio di parità, spettacolo in campo con un gol per parte ma anche in tribuna con le tifoserie impazzite. Un tifoso speciale ha attirato come sempre l’attenzione, si tratta di Diego ...

Francia - Argentina 1-1 : cronaca diretta - risultato in tempo reale : Le formazioni ufficiali del match La cronaca minuto per minuto QUI Francia Deschamps dovrebbe puntare sul 4-3-3 accantonando il 4-2-3-1 che, però, potrebbe essere riproposto in corso d'opera. In ...

Fenomeno Di Maria - gol pazzesco dell’Argentina contro la Francia [VIDEO] : Si sta giocando la prima gara valida per gli ottavi di finale dei Mondiali in Russia del 2018, in campo Francia ed Argentina che stanno regalando gol ed emozioni nonostante le scelte folli da parte del Ct Sampaoli. Francia subito in vantaggio, grande azione di Mbappé, rigore e Griezmann non sbaglia. Pogba e compagni giocano meglio ma una magia di Di Maria impatta il match, all’intervallo 1-1 il risultato. Di Maria, gol pazzesco ...

Francia-Argentina - golazo di Di Maria e gesto ai tifosi : mostra “gli attributi” [VIDEO] : Angel Di Maria protagonista di una rete favolosa con la maglia della sua Argentina contro la Francia, adesso risultato di parità Angel Di Maria ristabilisce la parità tra Francia ed Argentina. Un gol pesantissimo del Fideo che ha battuto Lloris con un sinistro dalla distanza che si è andato ad insaccare all’incrocio dei pali. Il calciatore del Psg, dopo la realizzazione, si è sfogato sotto la curva mostrando prima un cuore nella sua ...

Francia-Argentina - l’ultima follia di Sampaoli : Francia-Argentina, si stanno giocando i Mondiali in Russia del 2018, nel primo ottavo di finale in campo Francia ed Argentina, inizio con il botto, subito vantaggio firmato da Griezmann dopo una grande giocata di Mbappé. Ma a fare discutere solo le clamorose scelte da parte del Ct Sampaoli, altro incredibile disastro. Aguero, Dybala e Higuain in panchina nell’Argentina per la gara contro la Francia, schierato il solo Messi come falso ...

